A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak a bűncselekmény elkövetésének idején, 2020 novemberében magyarországi tartózkodási helyükön, egy Veszprém megyei munkásszállón tartózkodtak, ahol déltől a szálló konyhájában szeszes italt fogyasztottak a szintén munkásszállón lakó sértettel együtt. A sértett körülbelül két óra elteltével közölte a vádlottakkal, hogy ő nem kíván több szeszes italt fogyasztani, majd kiment a szálló közös fürdőszobájába zuhanyozni, ezt követően bement a szobájába, ahol egy hosszú pólóruhát vett magára és lefeküdt aludni. A vádlottak a délután folyamán – kihasználva azt, hogy a munkásszálló épületében kizárólag ők tartózkodtak hárman – bementek a sértett kulccsal be nem zárt szobájába, s két oldalról szorosan mellé ültek az ágyban. Az alvó sértett erre felriadt, mire a vádlottak két oldalról leszorították a testükkel őt úgy, hogy mozdulni se tudjon, majd az ágyon hanyatt fekvő, alsóneműt nem viselő sértettről a hálóinget felhúzták a nyakáig, s a sértett folyamatos könyörgése, védekezése ellenére elsőként az I. rendű vádlott közösült erőszakkal a sértettel, miközben a II. rendű vádlott a sértettet mindkét karjánál fogva leszorította. A közösülést követően az I. rendű vádlott az ajtóhoz ment figyelni, mialatt a II. rendű vádlott azonnal ráfeküdt a síró sértettre, a karját továbbra is leszorítva tartva ő is erőszakkal közösült a sértettel. Ezt követően a vádlottak magára hagyták a szinte sokkos állapotban lévő sértettet a szobában, azonban pár perc elteltével az I. rendű vádlott ismét visszament, leszorította a még ágyon fekvő erőtlen, síró sértett mindkét karját és ismételten erőszakkal közösült vele, miközben a II. rendű vádlott a sértett szobájának ajtajában állva a nála lévő mobiltelefonnal videófelvételt készített róluk.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést, az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn. Az ítélet nem jogerős, másodfokon a Veszprémi Törvényszék jár el.