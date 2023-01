Az eljárás adatai alapján egy siófoki nő 2022. október 22-én nem sokkal éjfél előtt egy elektromos rollerrel közlekedett Veszprémben a Budapest úton a városközpont irányából az északkeleti útgyűrű felé. A Cholnoky út kereszteződésénél megállt, majd a fényjelző készülék szabad jelzése mellett balra kanyarodott, a Hold utca irányába. Ennek során összeütközött a vele azonos irányban közlekedő és szintén bekanyarodó személygépkocsival. A 22 éves rolleres az ütközés következtében elesett – ismertette az esetet a rendőrség.

A balesetet látva a siófoki nő társaságában lévő 20 éves alsóörsi férfi is odament a megállt autó sofőrjéhez, akit a történtekért felelősségre vont, majd mondandójának nyomatékot adva több ütést mért a gépkocsivezető arcára. Ezután a sofőr egy közeli parkolóban az autót leállította, utasával együtt kiszállt. Itt folytatódott tovább a bántalmazás és szidalmazás, amelybe már a balesettel érintett 22 éves nő is bekapcsolódott. Utóbbi a sofőrt többször meglökte, arcát megütötte, kezét megrúgta. Miután a gépjármű utasa a történteken felháborodott és ennek hangot adott, a bosszús nő őt is arcon ütötte és kezén megrúgta. Orvosi ellátást igénylő sérülésük a bántalmazottaknak nem keletkezett, azonban támadóikkal szemben tettleges becsületsértés miatt feljelentést tettek.

A Veszprémi Rendőrkapitányság járőrei a balesetben érintett járművezetőkkel szemben alkoholszondás vizsgálatot végeztek, mely a roller vezetője esetében pozitív eredménnyel zárult, ezért kórházba szállítását követően nemcsak a sérüléseit látták el, hanem mintavételre is sor került. Az eljárás során beszerzett szakértői vizsgálatok eredménye is alátámasztotta az ittasság tényét, ezért a siófoki nővel szemben járművezetés ittas állapotban vétség miatt is nyomozás folyt. Mivel a nő az elektromos rollerrel történő közlekedése során bukósisakot nem viselt, ellene szabálysértési eljárás is indult.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.