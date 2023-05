– Harmonikus a város és a katasztrófavédelem együttműködése, közölte Porga Gyula polgármester, majd a tűzoltók kapcsán a hősiességre, az önfeláldozásra, a bizalomra, a fegyelemre és a kitartásra helyezte a hangsúlyt. Azt mondta, a rendőrök, a tűzoltók és a mentők életük kockáztatása árán is gondoskodnak a biztonságról. A polgármester köszönettel szólt Dányi Béla Endre dandártábornok, nemrég nyugdíjba vonult vármegyei katasztrófavédelmi igazgató munkájáról.

Horváth Sándor alezredes, a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka kiemelte, az emberiség életében a természet erői közül a tűz mindig meghatározó volt. Ha kilép a keretek közül, hatalmas pusztítást, katasztrófát okozhat. A lángokkal elsőként szállnak szembe, illetve mentenek életeket, értékeket a tűzoltók, akik oda mennek, ahonnan mások elmenekülnek, elfutnak. Munkájukra jellemző az egész embert kívánó hivatástudat, mely nélkül a legkorszerűbb felszerelés is hiábavaló. A szónok beszélt a tűzvédelemről, a gyerekek körében végzett ismeretterjesztésről is. Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről – aki a harmadik században élt – felidézte, hogy segítette a keresztény foglyok kiszabadítását. Mártírhalállal fizetett ezért, és kővel a nyakában folyóba dobták. Élete példa lehet arra, hogy az ember veszélyes helyzetekben is félelem nélkül, a legjobb meggyőződése szerint cselekedjen.

Az ünnepi gondolatok után elismeréseket adtak át. Az év hivatásos tűzoltója Pápán Fusz Róbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárművezető. Az év önkormányzati tűzoltója elismerést Marton Szilveszter, sümegi parancsnok, az év önkéntes tűzoltója elismerést Szabó Gergely kővágóörsi egyesületi elnök kapta meg. Az év rendvédelmi igazgatási alkalmazottja címet Tóth Csabáné, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyintézője vehette át. Az év hivatásos tűzoltó-parancsnosága elismerő címet a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az év önkormányzati tűzoltósága elismerést a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság nyerte el. Az év tűzoltója Veszprémben Piri Gábor címzetes főtörzsőrmester, Pápán Bereczki Péter címzetes főtörzsőrmester. Ajkán Szladovics Antal címzetes zászlós, Badacsonytomajon Szöllősi Ferenc őrmester, Balatonfűzfőn Neuburger László címzetes főtörzsőrmester, Pétfürdőn Helt László címzetes zászlós, Várpalotán Buda László őrmester.

A Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány pénzjutalomban és elismerő oklevélben részesítette a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tagjait. A Pápa és Környéke 105 Közalapítvány kiemelkedő teljesítményük elismeréseként jutalomban részesítette a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tagjait.