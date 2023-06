Mint kiderült, a NAV kockázatelemzési rendszere az egyik külföldi cipőmárka kizárólagos képviselőjénél mutatott eltérést a bevallott és az Online Számla rendszerbe érkezett adatok között. A jelentős összegű különbség miatt a hivatal jogkövetési vizsgálatot indított, ami rávilágított arra, hogy egy beszerzési számlát kétszer is lekönyveltek. A társaság a hibát nem vitatta, haladéktalanul önellenőrzést nyújtott be, egyúttal befizette a több mint 13 millió forint tévesen levont áfát. A NAV ebben az esetben is elismerte a jogkövetési szándékot, a büntetést nem tartotta indokoltnak, az eljárást lezárta.