A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított 2023. szeptember 21-én este azzal fenyegetve kényszerítette a volt élettársát korábbi feljelentésének visszavonására, hogy amennyiben nem vonja vissza azt, úgy nem láthatja a gyanúsítottal közös kiskorú gyermekét. A gyanúsított másnap reggel közölte a nővel, nem viszi haza őt addig, amíg nem vonja vissza a feljelentését, ezért a sértett azt visszavonta.

Aznap este a nő elment a gyanúsított házából, ezért a gyanúsított gépjárművel a sértett után ment, majd hangosan felszólította őt, hogy szálljon be a gépjárműbe. A sértett nem akart beszállni, ezért a gyanúsított megragadta a nő haját, és berángatta az autóba. A gyanúsított ezt követően elvitte őt egy földes útra, és a hajánál fogva kihúzta a gépjárműből, majd félelemkeltés céljából azzal fenyegette meg, hogy vallja be, hogy van valakije, mert ha nem, akkor megöli őt, ha kell, levágja a nő kezét, lábát, addig sanyargatja, amíg nem vallja be.

A gyanúsított megragadta a sértett haját, és a földre rántotta, majd egy vízzel teli árokhoz húzta, ahol a fejét a vízhez nyomva ismét azzal fenyegette meg, hogy ha nem vallja be, hogy van valakije, akkor vízbe fojtja. Ezt követően a sértettet visszarángatta a gépjárműhöz, majd abba akarata ellenére beültette, és felszólította, hogy dobja el a mobiltelefonját.

A gyanúsított ezután Pápa-Borsosgyőr külterületére vitte a sértettet, ahol a gépjárműben megütötte, majd ismét megragadta a haját, és annál fogva kirángatta őt a gépjárműből, és újra azzal fenyegette meg, hogy vallja be, hogy van valakije, különben megöli. Ököllel megütötte a sértett fejét, amitől ő a földre esett, majd megrúgta a földön fekvő nőt. Ekkor a gyanúsított a gépjárműből magához vett egy csavarkulcsot, majd megfenyegette a sértettet, hogy azzal fog megdögleni.

A fentiek miatt a nő elájult, testének egyik fele elzsibbadt, ezért a gyanúsított visszatette a őt a gépjárműbe, és a házhoz mentek. A gyanúsított azzal fenyegette meg a sértettet, hogy a nő édesanyjának is levágja a fejét, a rendőrségre két fejet visz be.

A sértett másnap reggel el akart menni a házból, azonban ezt a gyanúsított nem engedte, két kézzel megszorította a nő nyakát, és annál fogva felemelte. Másnap a sértett kérte a gyanúsítottat, hogy engedje el a házból, végül a gyanúsított 2023. szeptember 24-én engedte csak meg azt, hogy a sértett elmenjen.

A gyanúsított bántalmazása következtében a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, a gyanúsított szándéka azonban – figyelemmel a bántalmazás módjára, intenzitására, a támadott testtájék anatómiai fontosságára – arra irányult, hogy a sértettnek súlyos sérülést okozzon.

A bíróság a gyanúsított letartóztatását szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye, valamint a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében látta indokoltnak.

A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így az nem vált véglegessé, másodfokon a Veszprémi Törvényszék jár el. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya, így a gyanúsított a másodfokú döntésig letartóztatásban marad - közölte a Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya.