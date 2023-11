Egy 48 éves ajkai férfi babakocsit hirdetett egy erre szakosodott weboldalon. A jelentkező vevő egy e-mailt küldött neki, amiben az állt, hogy a vételárat egy ismert futárszolgálaton keresztül fogja átutalni, illetve a termék szállítását is ők fogják végezni. Az e-mailben megadott egy linket is az ügyintézéshez. Ez a link a futárszolgálat weboldalára kísértetiesen hasonlító felületre navigálta az eladót, ahol ki is töltötte az űrlapot a kért bankkártyaadatokkal, majd várta a vételár átutalását. Sajnos azonban nem a pénz beérkezéséről kapott értesítést a bankjától, hanem arról, hogy számlájáról közel 2 millió forintot emeltek le ismeretlenek.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsai: