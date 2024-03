Azt mondta, a lángokat az ajkai tűzoltók oltották el, és a házban felrobbant egy gázpalack is. -Nagyon sajnálom a történteket, ezt Schell Tamás polgármester mondta, aki azonnal a helyszínre ment. Hozzátette, az önkormányzat, amiben tudja, segíti az otthon nélkül maradt férfit, aki szerencsére nem sérült meg, és a lakhatása is megoldódott. Sikos Zsolt, egy ajkai cég dolgozója, aki már régóta foglalkozik karitatív ügyekkel a barátaival együtt, felkeresték a férfit, akinek tartós élelmiszert, ruhaféléket, cipőt vittek, mivel mindene elégett a házban. Még a négylábúra is gondoltak, akinek szintén vittek ennivalót. A részletekről később a helyszínről tudósítunk.