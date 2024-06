Egy társaság hangos szóváltása miatt tettek bejelentést június 4-én délután a rendőrségre.

A vita később tettlegességig fajult, a 34 éves ősi lakos és a 18 éves pusztakovácsi férfi bántalmazták egymást.

A férfiak között már korábban is volt konfliktus, és ezúttal sem tudtak egymás mellett szó nélkül elmenni. A fiatalabbik társaságában lévő nők is belefolytak az összekülönbözésbe, ami dulakodásba torkollt, és a 34 éves férfi megsértette az egyik nő kezét. Ezt megtorolva a 18 éves pusztakovácsi lakos többször is megütötte a férfit, aki viszonozta ezt.

Végül mindkettőjüket elfogták a várpalotai rendőrök, majd előállították és kihallgatták.

Garázdaság miatt folyik a nyomozás – írja a police.hu.