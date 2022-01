Udvardy György, a Veszprémi főegyházmegye érseke szerint egy jézusi mondás sürget bennünket: „Szegények mindig lesznek köztetek.”

Ez egyfajta bizonyosság is, de megjelöli a karitatív tevékenység lényegét is. Jézus a szavaival tanít, a szavaival csodát tesz, és az a csoda megvalósul – mondta Udvardy György. Az érsek úgy vélte, hogy a karitász mint szervezet ötvözi magában az intézményes segítségnyújtás rendszerét, és magában foglalja az egyéni segítségnyújtást. Kiemelte: sok a teendő, „nagyon sok a tennivaló az adományozás kultúrájában”.

Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora köszöntőjében elmondta, az intézményben 1995 óta folyik szociális munkások képzése. A főiskolán a segítés, az el­esettek felkarolása a 20. század utolsó évtizedeiben elindult, azonban mára többet szeretnének. Azt, hogy tudatosan megtalálják azt a közeget, amelyben a karitatív szemléletet és filozófiát nemcsak tantárgyak és egyetemi kurzusok keretében tudják művelni, tanulni és gyakorolni, hanem testközelből hallgathassák meg az elesettek segélykiál­tását. Elhangzott, akiben megvan a karitatív szemlélet, és felfedezi magában az irgalom adományát, az a főiskolán megfelelő tudáshoz juthat.

Szijártó László atya, a karitász igazgatója a szervezet éves beszámolóját ismertette. Beszélt munkatársaik és önkénteseik odaadó munkájáról, és részletesen ismertette pelenkaprogramjukat, tartósélelmiszer-gyűjtésüket, csakúgy, mint a vetőmag-kezdeményezésüket. Szót ejtett táboraikról, zarándoklatukról és a tisztítószer-adományról is. Örömmel számolt be iskolakezdési programjukról, szeretetvendégségükről, a tűzifaadományokról, a krízistámogatásról és az Angyalbatyu programról is, melyben 2500 csomag gyűlt össze.

Az eseményen díjazták és köszöntötték a Veszprém Főegyházmegyei Karitász által kiírt országos rajzpályázat megyei legjobbjait, és azokat a partnereket és támogatókat, akik anyagi és egyéb felajánlásaikkal segítették munkájukat. Lapunk is köszönő oklevélben részesült.