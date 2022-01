Senki sem tudja, hogy mi épül ide, és mi lesz a vízparthoz való hozzáféréssel - írta az egyik hazai internetes portál, majd a folytatásban katasztrofális helyzetet vázolt.

Lapunk is érdeklődött a helyzetről, elsőként a térség országgyűlési képviselőjét kérdeztük. Fenyvesi Zoltán elmondta, hogy az új tulajdonossal másfél éve találkozott először, tőle akkor azt a tájékoztatás kapta, hogy az egykori kemping helyén emelt szintű üdülőhelyet szeretnének építeni, és mivel Badacsonyörsnek nincs strandja, így háromezer négyzetméternyi területet biztosítanak az önkormányzat részére erre a célra. Hozzátette, információi szerint eddig egyetlen tulajdonos sem volt ennyire együttműködő ebben a kérdésben.

– Ha a befektető minden vonatkozó szabályt betart, és a törvények szerint jár el, akkor ezzel a fejlesztéssel mindenki jól jár. A tulajdonos korrekt volt eddig is, hiszen a tavalyi és az idei nyáron is engedte a helyieknek a fürdőzést, most pedig területet biztosít ahhoz, hogy egy új strand épüljön, amely Badacsonytomaj negyedik ilyen létesítménye lesz. Nem tudom, ki kelti a hisztériát, és azt sem értem, hogy miért. Az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll és tárgyal a befektetővel, nincs ebben semmi titok. Mindenkinek, így nekem is az az érdekem, hogy legyen végre strandjuk az örsieknek, a befektető betartson minden jogszabályt, és ne egy dzsungel látszódjon a 71-es útról – hangsúlyozta Fenyvesi Zoltán.

A badacsonyörsi lakosság mindig is az egykori kemping területén fürdőzött. 1973-ban épült a helyiek által létesített strandon a Balatontourist kempingje. Egészen 2006-ig tiszteletben tartotta a mindenkori tulajdonos az örsiek fürdőzési jogát. 2005 nyarán privatizálták a Balatontourist vagyonát, állami tulajdonból részvény-­értékesítés útján került a 8000 négyzetméteres vízparti terület egy befektető tulajdonába, aki a helyiek szerzett jogát nem kívánta elismerni. Volt is ebből botrány, félpályás útlezárás, birtokvédelmi eljárás, nyilatkozatháború, a Badacsony­örsi Érdekvédelmi Egyesület minden követ megmozgatott azért, hogy a vízparthoz való hozzájutásuk továbbra is biztosítva legyen. 2009-ben született egy olyan megállapodás, amelyben rögzítették a felek, hogy az aktuális tulajdonos kiépít a kempingben egy 3000 négyzetméteres fürdőhelyet, melyet majd átad a helyi önkormányzatnak. Addig is biztosítják a fürdőzési lehetőséget Badacsonyörs állandó és üdülő népessége számára. Aztán eljött a várva várt nap, 2011. június 11., amikor az ígért új fürdőhelyet elfoglalhatták volna a helyiek. A tulajdonos vizesblokkot létesített, és a nádnyiladékban elhelyezett egy lépcsőt. Az átadás napján Badacsonytomajon rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, amelyen az átadásra szánt ingatlant a képviselők megtekintették, és megállapították, hogy az a jelenlegi állapotában a nádtorzsák és a méteres iszap miatt fürdésre alkalmatlan. Ettől függetlenül a terület strandcélú használata ezután a lakosság számára adott volt. 2020 májusában ugyan a mostani tulajdonos rövid időre lezárta a létesítményt építési területre hivatkozva, de a befektető – figyelembe véve a lakosság és az önkormányzat érdekeit – július 11-én kinyitotta a kaput. Ilyen előzmények után érkeztünk el a jelenbe, ahol a fakivágáson és a terület feltöltésén véltek fogást találni egyesek.

Krisztin László badacsonytomaji polgármester megkeresésünkre úgy fogalmazott, az önkormányzat számára mindig is fontos volt, hogy a badacsonyörsi lakosságnak a mindenkori tulajdonos engedélyezze a strandolást. – Ez alapvetés volt a mostani tárgyalások során is. A másik szempont az volt, hogy a kemping 2007-es bezárása óta elgazosodott, gondozatlan területen végre történjen valami olyan fejlesztés, amely munkahelyeket teremt és adóbevételt hoz a településnek. Az egyeztetések az említett szempontok mentén meg is kezdődtek, és a beruházó felajánlott egy háromezer négyzetméteres területet a strand kialakításához. Eddig a pontig nem is volt probléma, ám amikor a területen megkezdődtek a munkálatok, többen környezetrombolást vizionáltak. Pedig csupán annyi történt, hogy a beruházó megkezdte a terület rendezését, fejlesztését – hangsúlyozta a polgármester.

A beruházó képviselője, Hülvely István ezzel kapcsolatban írásban tájékoztatta a település jegyzőjét, Bodnár Attilát, valamint képviselő-testületi ülésen a lakosságot is. Eszerint a telek feltöltése megfelel a jogszabályoknak, és ezt egy másfél éves előkészítő munka előzte meg. A lápos, sok helyen laza szerkezetű területre egy balatonfüredi építkezésről hordták a földet, ám a terítést fák akadályozták, ezért azok kivágása is szükségessé vált. Itt is történt előzetes felmérés a fák állapotát és a kivágás lehetőségét illetően. Az érintett telekegyüttes nem védett természeti terület, így a szakvélemény sem tartalmaz mást, csak azt, hogy a badacsonyörsi magántulajdonú ingatlanokon a jelenleg zajló fakivágások nem bejelentés- és engedélykötelesek, azok a hatályos jogszabályok szerint történnek. Hülvely István tájékoztatójából az is kiderült, hogy a híresztelésekkel ellentétben tölgyfa nem volt a területen, kizárólag nyárfákat vágtak ki szakemberek bevonásával. A környezetrombolásra utaló híresztelések miatt a helyszínen járt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park ellenőre is, aki nem talált semmi kifogásolnivalót a Badacsonyörsön zajló munkálatokkal összefüggésben.