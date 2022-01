Azt is megkérdeztük a társaságtól, hogy ha szemétlerakáson kapnak valakit, mit tehetnek, mennyi a büntetés és mely megyékben a legjobb és a legrosszabb a helyzet.



– Kevés cég mondhatja el magáról, hogy társaságunknál aktívabban és nagyobb elánnal küzd az illegális szemetelés visszaszorításáért – nyilatkozta a Naplónak Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője, aki elmondta azt is, hogy valamennyi útszakaszon jellemző a közlekedők által elszórt hulladék.



Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője hangsúlyozta: – Országos közútkezelőként az elmúlt években is számos tanújelét adtuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy az állami kezelésű utak menti területeken a szabálytalanul, illegálisan eldobott hulladék mennyiségét csökkentsük. A 2010-es évek első felében önálló országos szemétgyűjtési akcióinkba több tízezer önkéntest tudtunk bevonni, hogy vegyenek részt figyelemfelhívó és szemléletformáló eseményeinken. Később becsatlakoztunk saját munkavállalóinkon keresztül több ezer fővel a rendkívül sikeres TeSzedd! akciókhoz.



– Régi hagyományainkat 2019-ben élesztettük újra, így a már említett – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett – szemétszedési akciókon kívül Jobb, ha el se dobod! címmel folytatjuk évről évre kampányainkat. Munkavállalóinkon kívül a társaságunknál a közfoglalkoztatotti programban szereplő több száz fő is kiemelten foglalkozik szemétszedéssel, továbbá az Országos Polgárőr Szövetség tagjai is aktívan segítenek nekünk fellelni az illegális hulladéklerakókat az állami utak mentén. A kormány tavaly indította el a Tisztítsuk meg az országot! című programját, amelyben szintén aktív szerepet vállaltunk, és néhány hónapja az idei TeSzedd! akción is ismét részt vettünk.



Pécsi Norbert Sándor hozzátette, sajnálatos módon meg kell ugyanakkor említeni, hogy évente átlagosan mintegy 10-12 millió kilogrammnyi illegálisan eldobált hulladék összegyűjtéséről kell gondoskodniuk közútkezelőként.



– Ez évente egy kisebb megyeszékhely kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemét – tudtuk meg. – 95 mérnökségünk szakemberei átlagosan csaknem egy hónapot csak szemétszedéssel és annak elszállításával töltenek, ami jelentős mértékben lefoglalja humánerőforrás-kapacitásainkat, nem mellékesen hatalmas költségeket is felemészt. Évente átlagosan 1,5 milliárd forintba kerül az, hogy az illegálisan kidobott út menti szemetet összegyűjtsük és elszállítsuk. Csak hogy érezhető legyen, mekkora teher ez: ekkora összeg elegendő lenne 60 ezer tonna melegaszfalt beszerzésére, de akár 15 kilométernyi mellékút teljes körű felújítására is. Vagyis az illegális szemetelők miatt társaságunk éves költségvetési keretéből ennyivel kisebb összeget és időt tud fordítani kaszálási, burkolatjavítási, burkolatjelfestési, táblázási, felújítási és fejlesztési munkákra.



Pécsi Norbert Sándor elmondta azt is, hogy valamennyi útszakaszukon jellemző a közlekedők által az utazásuk során elszórt hulladék jelenléte: PET-palack, fém italosdoboz, cigarettásdoboz, autózás közben fogyasztható élelmiszerek csomagolása.

– A nagy forgalmú utaknál, autópályáknál és a határátkelőknél vívunk a leginkább szélmalomharcot ezzel a típusú hulladékkal – mondta. – A pihenőhelyeken a hulladékgyűjtő edényeink mellé halmozva, útcsatlakozásoknál, földutak mentén, hóvédő erdősávok mögötti területeken van a legtöbb illegálisan lerakott szemét. A hulladék összetétele vegyes képet mutat: háztartási gépek, építési-bontási, lomtalanításból származó hulladékok, zöldhulladék, használt gumiabroncsok szerepelnek a toplistán, de sok esetben találunk különböző veszélyes hulladékokat is, és sajnos már megszokottnak mondható az állati tetemek jelenléte is. Az illegális hulladéklerakók végleges felszámolása és a szemetelők visszaszorítása érdekében idén egy kamerás megfigyelőrendszer kiépítését és fejlesztését hajtottuk végre. A kamerákat első körben a kezelésükben lévő, illegális hulladéklerakással leginkább érintett, országosan 57 közúti helyszínen helyeztük ki. A kamerák az általuk megfigyelt területen, ha mozgást érzékelnek, azonnali értesítést küldenek az illetékes közutas mérnökségekre. A januárban megváltozott jogszabályok alapján egyes esetekben egyébként akár hároméves börtönbüntetést is kaphatnak az illegális szemetelők.



Veszprém megyében idén 148 ezer kilogramm illegálisan lerakott, út menti hulladékot gyűjtöttek össze a mérnökségek, ezenfelül további 2200 kilogramm gumihulladékot is biztonságos, hivatalos lerakóhelyre szállítottak.