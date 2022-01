A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) lehetőségeit kihasználva pályázik az önkormányzat csapadékvíz-elvezetésre, ami a Shell-üzemanyagkút környékén élők régi problémáját oldaná meg.

– Szikkasztó létrehozásában gondolkodnak – tudtuk meg Végh László polgármestertől –, így a műszaki tervezés is ebbe az irányba indult el. A teljes projekt költsége 500 millió forintra tehető, amit a 2022. január 14-től beadható pályázatból szeretne Sümeg elnyerni. Szintén a Top Plusz kereteiből alakítanának ki a bölcsőde és óvoda számára új parkolóhelyeket.

Ezenkívül még egy energetikai pályázat beadásáról döntöttek, amely a polgármesteri hivatal és a körzeti orvosi rendelő fejlesztését irányozza elő. A zöld energia felhasználásának növelése, illetve az energiahatékonyság javítása a cél, ám a pályázatot csak abban az esetben nyújtják be, ha a fejlesztéssel a szén-dioxid-kibocsátást a megfelelő szint alá csökkenthetik – ehhez felmérés és energetikai vizsgálat, illetve tanúsítvány szükséges.

A képviselők tárgyaltak az átmeneti gazdálkodás részleteiről is, s ennél a pontnál szavazták meg a TDM-szervezet számára nyújtandó, 3 millió forint összegű kölcsönt, amelyet az önkormányzati részesedéssel rendelkező szervezetnek 2022. június 30-ig kell visszafizetnie. A támogatás egy folyamatban lévő pályázat kapcsán vált szükségessé.

A testületi ülés elején közmeghallgatást is tartottak, ahol egy régi téma került ismét terítékre. A Korona és az Akácos utca lakóit érintő kellemetlen szaghatás sokéves probléma, és mivel a szennyvízberuházással függ össze, a megoldás sem egyszerű. Most úgy tűnik, hogy hosszas előkészítés után a technológiai megoldás is körvonalazódik, és talán egy hónapon belül el lehet indítani az engedélyeztetési eljárást.