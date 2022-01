Molnár Roland, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület elnöke azzal a hírrel kezdte, hogy egy veszprémi cég képviselői, Nyári-Joó Regina és Nyári László száz fenyőfát és száz kilogramm szaloncukrot gyűjtöttek össze a hátrányos helyzetű családoknak. Ugyanakkor tizenhárom étterem is bekapcsolódott a jótékonysági akcióba azzal, hogy meleg étellel készülnek majd.



Az elnök kiemelte: jóleső érzés számukra, hogy száz család életét egy kicsit szebbé tudják tenni karácsonykor. Az élelmiszer-adománnyal az adakozásuk közel kétmillió forint lesz idén, amit komoly munka előzött meg. Terveik szerint december 18-án, szombaton reggel 8-tól 11 óráig osztják ki az adományt a Lovassy László Gimnáziumnál. Ugyanakkor három laptopot is átadnak majd, amiből kettő lovassys diákokhoz kerül.



Gulkai László, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület alelnöke arról számolt be, hogy egyesületük 2021-ben jó évet zár. A tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a pandémiás helyzet mindenkiből a legjobbat hozta ki. Karácsonyi akciójuk az élelmiszercsomagok átadására épült, ám ez idén a fenyőfa és meleg- étel-osztással egészül ki. Szombati programjuk reményeik szerint pozitív visszhangot vált majd ki.



Schultz Zoltán, a Lovassy László Gimnázium igazgatója azt hangsúlyozta, hogy együttműködésük az egyesülettel hosszú időre nyúlik vissza, és a lovassys diákok is nyertesei a támogatásoknak. Természetesen az iskola diákjai segítenek is, hiszen tartós élelmiszert gyűjtöttek, de önkéntesként is beszállnak tanulóik az egyesület munkájába.



Török Balázs, az A1-Sped cégvezetője elmondta, részt vesznek az egyesület munkájában, és jó látni, hogy milyen sok céljuk teljesül eredményesen.