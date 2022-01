A napokban Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere is fogadta Jurij Chetaevet, a Penoplex vezérigazgató-helyettesét és Sergey Satalovot, a magyarországi projekt vezetőjét a polgármesteri hivatalban. Elmondták, cégük speciális, extrudált polisztirolhabból készült szigetelőanyagot gyárt. Oroszországban 10 gyárat működtetnek, de van gyáruk Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Moldovában is.

Az Európai Unió területén a várpalotai üzem az első befektetésük, amelytől sokat remélnek, mondta el Jurij Chetaev, hiszen nemcsak Magyarország, hanem a környező országok is komoly piacot jelentenek számukra. A vezérigazgató-helyettes hozzátette, első körben egy gyártósort telepítenek Várpalotára, de szeretnének további területeket is vásárolni az üzem környezetében, hiszen további gyártósorok telepítését is tervezik.

Sergey Satalov, a magyarországi projekt vezetője, a várpalotai gyár leendő igazgatója kiemelte, a munkatársakat már a tavasz folyamán elkezdik toborozni. Összesen 70 főre lesz szükség a gyártás elindításához. A gyártósoron dolgozók mellett keresnek mérnököket is, a felvételeket velük kezdik. Ők már tavasszal megkezdhetik a szükséges gyakorlati tapasztalatok megszerzését a Penoplex azonos profilú moldovai üzemében, ahol azután majd a gyártásban közreműködő többi dolgozó is többhetes gyakorlati szakmai képzésen, tapasztalatszerzésen vesz részt.

Campanari-Talabér Márta – aki dr. Ignácz Anita Éva jegyző és Katona Csaba alpolgármester társaságában fogadta az orosz delegációt – kiemelte, hogy a várpalotai önkormányzat lehetőségeihez mérten minden segítséget megad a Penoplex magyarországi leányvállaltának a gyártás beindításához, hiszen azt remélik, az új munkahelyek létrehozásával a most Székesfehérvárra vagy épp Veszprémbe ingázók közül lehet majd hazacsábítani, ha újabb lehetőségük nyílik egy erős hátterű, biztos lábakon álló, sikeres jövő elé néző gyárban helyben munkát vállalni.