Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője köszöntőjében elmondta: Hajmáskér az elmúlt időszakban szép eredményekkel büszkélkedhet, hiszen lokálpatriotizmusa mellett a település folyamatosan jó pályázatokat nyújt be. Veszprém megye 1-es számú választókerületében eddig több mint 150 nyertes magyar falu programos pályázat van, amelyet azért is szeretnek a polgármesterek, mert azt a magyar állam száz százalékig finanszírozza. Emlékeztetett; a település elmúlt éveiben több nagyszerű beruházás valósult meg. Elég csak az iskola tornatermére gondolni, ami korábban nagy álom volt, de megvalósult. Elkészült a 8-as aszfaltcsíkjának megújulása után a bekötőút is, de jó állapotúak a település belterületi útjai is, hiszen az önkormányzat pályázott és élt a Belügyminisztérium nyújtotta lehetőségekkel.

Köbli Miklós, a község polgármestere azzal kezdte, hogy az ő életükben ez az átadás nagy dolog és eredmény, hiszen jó ideje szerették volna felújítani a művelődési házat, és erre a Magyar falu program nyújtotta pályázat lehetőséget adott. Éltek vele, és 25 millió forintból újjászületett a ház külső része, homlokzata. A pályázati összeget az önkormányzat hatmillió forinttal egészítette ki azért, hogy a tető szigetelése is megoldott legyen. De érkezett egy vadonatúj traktor is: a munkagép hóekével, sószóróval felszerelhető – fel is szerelték – , ami megkönnyíti az életüket, és nem mellékesen éves szinten közel kétmillió forint megtakarítást is hoz majd, hiszen ezt a közterületi feladatot idáig ellátási szerződéssel, vállalkozóval oldották meg, ám ezt immár az önkormányzat karbantartói végzik.

Kiemelte, a településen elnyert valamennyi pályázatot támogatta Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Az elmúlt négy évben Hajmáskér 750 millió forint összegű fejlesztéshez jutott, ami elmondása szerint példa nélküli az életükben. Bízik benne, hogy a pályázati lehetőségek a jövőben is folytatódnak.