-Örömmel támogatom a mostanihoz hasonló pályázatokat, mert a közérdeket szolgálják. A biztonság ma a legfontosabb közösségi érték, amely meghatározza a mindennapjainkat, hangsúlyozta Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő. Azt mondta, Magyarország Európában, illetve a világon is biztonságosnak számít, melynek megteremtésében és fenntartásában a rendőrség stratégiai partnere a polgárőrség. -Csopakon eddig is nagyon jó volt a közbiztonság, amelyért naponta kell tenni - fogalmazott, majd üdvözölte az önkormányzat támogatását, mellyel egy igényes helyet adott át a polgárőrségnek, ahol kialakították az irodát, mely nagyon fontos bázis lesz. Így még jobb lesz a biztonság a helyi emberek és a vendégek számára is. Kontrát Károly köszönettel beszélt a polgárőrök munkájáról, amit szabadidejükben végeznek. A képviselő kiemelte, a későbbiekben is támogatja a csopakiakat.

-Nem ez az első segítség, amit Csopak, a Magyar falu programtól kapott, hangsúlyozta Ambrus Tibor. A polgármester hozzáfűzte, nagyon fontos nekik a 22 tagú polgárőrség, akik a rendőrök mellett biztosítják a rendet, illetve fenntartják a közbiztonságot a településen. Az pedig régi álmuk volt, hogy legyen egy hely számukra, ahol elvégezhetik az adminisztrációs feladatokat, amire eddig otthonaikban került sor. Az irodába folyamatosan szállítják a bútorokat, átadása nagy előrelépés Csopak életében. A településen rendkívül fontos a közbiztonság, ahol nyáron naponta akár tízezer ember is megfordul.

Bodaki Csaba, a Csopaki Polgárőr Egyesület elnöke köszönettel beszélt arról, hogy az önkormányzati épületet térítésmentesen kapták meg használatra. A Magyar falu program pályázatán nyertek mintegy hatmillió forintot, amiből a helyreállítást végezték az épületben, mely korábban gyógyszertárként működött.