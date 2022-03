A világháló veszélyeiről, az ideköthető bűncselekményekről Molnár András rendőr őrnagy, a Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési előadója tartott filmvetítéssel egybekötött rendhagyó órát felső tagozatos diákok részére a Városi Könyvtárban a napokban.



Az előadó hangsúlyozta, az óvatlanság, a könnyelműség, a figyelmetlenség könnyen áldozattá tehet bárkit, s különösképpen igaz ez a gyerekek esetében. Ők ugyanis az okoseszközöket magabiztosan használják, de a csalókkal szemben – tapasztalat híján – kiszolgáltatottabbak, mint a felnőttek.



A rendőr őrnagy ezzel együtt arra is felhívta a figyelmet, hogy az alapvető viselkedési szabályok, a törvények megszegése az online világban ugyanúgy tetten érhető és szankcionálható, mint a való életben. A becsületsértés, a rágalmazás a világhálón is bűncselekmény, így különösen fontos, hogy csak olyan tartalmakat hozzon létre, osszon meg a felhasználó, amelyekkel nem sért másokat, legyen szó egyénről vagy bármely közösségről.



Alapvetés, s ezúttal is elhangzott, hogy ami az internetre felkerül, az ott is marad. Ezért a fényképek és videofelvételek feltöltése fokozott elővigyázatosságot igényel, mivel azok csak az érintett fél engedélyével készíthetők, megosztásuk különböző felületeken pedig szintén nem történhet meg az azokon szereplő személyek beleegyezése nélkül.



Itt hívta fel a figyelmet Molnár András arra is, hogy a mások szöveges vagy képi tartalmait kizárólag a tulajdonos engedélyével lehet használni, forrás megjelölésével, ennek elmulasztása a szerzői jog megsértése, ami szintén büntetőjogi kategória.



Az előadó arról is beszélt, hogy a fiatalok gyakran az online térben lesznek elkövetők vagy éppen áldozatok, amikor egymást zaklatják, illetve a közösségi oldalakon szidalmazzák, teszik gúny tárgyává a másikat. Mindez romboló hatású lehet, és akár a jogsértés határát is átlépheti, például becsületsértés formájában.



Az idegenekkel való online ismerkedés és a szexuális tartalmú fényképek, videók megosztásának veszélyeiről is szólt.

– Lehet, hogy most, tizenévesen nem érzed a súlyát egy-egy jó bulis fotónak, esetleg videónak, s jókat nevetgélsz rajta a barátaiddal. Aztán amikor majd tíz-tizenöt év múlva egy állásinterjún eléd tolják az egykor „viccesnek” gondolt fotót, s esetleg emiatt nem dolgozhatsz ott, ahol szeretnél, nos, akkor az már nem lesz humoros helyzet. Egy ilyen meggondolatlan akcióval akár több ágazatból is kizárhatod magad örökre már most, iskolásként – figyelmeztette a diákokat a rendőrtiszt.



Szó esett még az érzelmekre ható, úgynevezett „romantikus” csalásokról, amelyek jellemzője, hogy az elkövető a sértettet bizonyos pénzösszeg átutalására veszi rá online beszélgetéssel, amely során elnyeri áldozata szimpátiáját, bizalmát. A magát esetleg külföldi katonának, orvosnak, pénzügyi szakembernek vagy éppen támogatásra szoruló betegnek, áldozatnak kiadó fél igyekszik megnyerő képet kialakítani a hetekig, hónapokig tartó üzenetváltásokkal, rokonszenves stílussal. Aztán a pénz átutalása után jellemzően megszakad a két fél között a kapcsolat, a csaló által létrehozott profil elérhetetlenné válik. A naiv felhasználó pedig hoppon marad, és a pénzének is bottal ütheti a nyomát.



Molnár András érintette a legnagyobb károkozással járó csalásokat, amelyeket a bankok, pénzintézetek nevében, a számlavezetésre hivatkozva követnek el. Ezekben az esetekben látszólag a bank telefonszámáról hívó személyek igyekeznek megszerezni az ügyfelek személyes és pénzügyi adatait. A csaló többnyire jogosulatlan bankkártyahasználatra vagy átutalásra, esetleg a számla feltörésének kísérletére hivatkozik. Nem szabad bedőlni az ilyennek, hiszen a bank sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben soha nem kér senkitől jelszavakat, PIN-kódokat, sem más bizalmas adatokat.



Sajnos ennek ellenére az idei év első két hónapjában emelkedett az ilyen jellegű csalások száma. Bankkártyaadatainak megszerzésével tizennyolc, előre utalást követő vásárlással történő csalással huszonöt, az úgynevezett érzelmekre ható csalással kapcsolatban pedig három sértett tett feljelentést a rendőrségen Veszprém megyében.