A találkozón – melyet a veszprémi Vanderlich Egészségcentrum (VE) és a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szervezett – Töreki-Vörös Ibolya Veszprém megyei irányító intézményvezető, főigazgató, Vándorfi Győző, a DDH szervezőbizottságának elnöke és Lengyel Csaba, a Magyar Diabetes Társaság (MDT) leendő elnöke mondott köszöntőt, majd Wittmann István, az MDT elnöke nyitotta meg. Az előzményekről megtudtuk: két éve egy nappal a rendezvény előtt jelentették be a veszélyhelyzetet, emiatt elmaradt a találkozó. Tavaly online fórum volt, most ismét személyes lehet a részvétel.

A diabétesz-hétvégét először 31 éve Veszprémben rendezte meg Vándorfi Győző, a jelenlegi fő szervező, aki évtizedekig a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház centrumvezető főorvosa, ma a VE ügyvezető igazgatója. Akkor 36 lelkes, cukorbetegekkel foglalkozó belgyógyász alapította meg a magyar gyakorlati diabetológia leggazdagabb hagyományokkal rendelkező fórumát. A hétvége és nővérakadémia előadói és üléselnökei között ezúttal is megjelentek a magyar diabetológia legkiválóbb műhelyeinek nemzetközileg is elismert szakemberei.

A diabétesz-hétvége egyik hitvallása, hogy ismerjék meg egymás eredményeit, problémáit. A háromnapos szakmai rendezvényen előadások, kerekasztal-beszélgetések, esetismertetések, speciális műhelyek, a nővérakadémia keretében a diabetológia és határterületeinek mai eredményei és megoldandó problémái kerülnek terítékre. Szó lesz a kettes típusú cukorbetegek kezelését érintő áttörésről, itthon minden, az EU-ban törzskönyvezett és engedélyezett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, eljárás elérhető az említett betegek számára.

A nemzetközi és hazai szakmai ajánlásokban egyre inkább előtérbe kerül az egyénre szabott kezelés. A cukorbetegek és potenciális cukorbetegek, amiről az egyén még nem tud, de kiszűrhető, főleg a kettes típusúak, nagyon magas rizikóval rendelkeznek a szív- és érrendszeri és vesemegbetegedésekre, a halálozásra, fokozott a daganatos betegségekre való kockázat is. Ezért fontos a mielőbbi diagnózis, melyhez a korszerű szűrési eljárások mindenki számára elérhetők.

Ma hazánkban közel 800 ezer cukorbeteg szed gyógyszert, és lehetnek még 200 ezren, akik gyógyszeres kezelésre egyelőre nem szorulnak. Szűrővizsgálati adatok és becslések szerint 500 ezren még nem tudják, hogy cukorbetegek, vagy a diabétesz „előszobájában” ­vannak.

A baj helyes életmóddal, fogyással az esetek többségében megelőzhető lenne. Jelentős lépés a kettes típusú betegek kezelésében, hogy az eddigi korszerű, a vércukorszintet, a krónikus szövődményeket hatékonyan csökkentő, a betegek életminőségét javító gyógyszerek, eljárások mellett megjelentek újabb gyógyszerek, melyekkel megelőzhető és csökkenthető a már meglévő szív- és érrendszeri, illetve vesemegbetegedések kockázata, elérhető a testsúlycsökkenés is.

Idén is átadják a Pannon Diabetes díjat és a jubileum miatt a Pannon Diabetes életműdíjat is. A részletekről az MDT és a VE honlapján is lehet tájékozódni. Elhangzott, a háború elől menekülő cukorbetegek is megkapják az ellátást hazánkban.