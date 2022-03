Mint ahogyan arról beszámoltunk, a múlt hét csütörtökön kitört orosz–ukrán háborút követően másnap a megyeszékhelyen élő és tevékenykedő ukrán közösségek gyertyát gyújtottak Ukrajnában élő honfitár­saikért, a háború poklában maradt civilekért és a hazájukért harcoló katonákért. ­Zakar Irina, a veszprémi Dnipro Országos Kulturális Egyesület elnöke ­tájékoztatta lapunkat, hogy a városunkban élő, itt dolgozó embereket súlyosan megrendítette a háború híre, s amit csak lehet, a helyi civil egyesület lehetőségeinek megfelelően minden segítséget megadnak a szorult helyzetbe került honfitársaknak. A veszprémi ukrán diaszpóra szolidaritást vállal a háború elől hazánkba menekülőkkel.

A Veszprémben élő ukránokat és az őket támogató magyarokat egyesítő Dnipro Országos Kulturális Egyesület példamutatóan kiveszi részét a segítségnyújtásból. Zakar Irina elnök szervezésében adományokat gyűjtenek, amelyeket eljuttatnak a háború sújtotta Ukrajnába. Mint ahogy elmondta, ebben a hatalmas logisztikai munkában minden együttérző ember kiveszi a részét, ki-ki a maga tudásához, lehetőségeihez mérten.

– Magyarországon elsősorban szállásra van szükségük az ideérkezőknek. Télen nem működő szállodákban igyekszünk elszállásolni őket – kezdte a tájékoztatást az elnök. Zakar Irina folyamatosan tartja a kapcsolatot az aggódó, Veszprémben élő, dolgozó ukránokkal, akiknek a rokonaik a háború sújtotta területeken ragadtak, s akik végső elhatározásukban menekülésre kényszerültek.

Sokan 40-50 órás utazással érik el a határt, kimerülten érkeztek a határállomásokhoz. Nekik gyógyszerekre, kötszerekre lenne nagy szükségük. (Információja szerint a kismamák a bomba sújtotta kórházak miatt az ukrán főváros metróiban kialakított szülőszobában hozták világra gyermeküket). Ismer olyan fiatalembert, aki itt dolgozik vendégmunkásként, több napja megszakadt a rokonságával a kapcsolata a bombázott nagyvárosban, de szerencsére később jóra fordult a helyzet, mert létrejött a telefonkapcsolat, s mint kiderült, óvóhelyen tartózkodtak és nem volt megfelelő térerő a kapcsolatteremtéshez. Ők is megmozdultak itt, Veszprémben segíteni, önkéntesként nagy szerepet vállaltak a helyi segítségnyújtásban. A megyeszékhely mellett Csopakra, Balatonfüredre és Badacsonyba is megérkeztek az első menekültek, olyan szállodákba, panziókba, amelyek csak a nyári szezonban üzemelnek, ez a téli, kora tavaszi időszakra átmeneti szállást jelenthet a menekült embereknek.

A néhány évtizede Veszprémben élő pedagógus elmesélte, hogy a Kijevi régióhoz tartozó kisvárosban élő édesanyját és idősebb fivérét félti. Mindennap beszélnek telefonon, idős édesanyja beszámol az ottani eseményekről. Mivel metró nincs a városban, óvóhelyeken él a legtöbb ember, vagy a saját házuk pincéjében húzzák meg magukat, más családokkal közösen. Megnyugtató számukra, hogy mobiltelefonon tudnak még kommunikálni, de sokszor az áram is kimaradozik.

Veszprémben a megkérdezett ukránok ­mindannyian együttérzésüket fejezték ki az Ukrajnában történt háborús események miatt, valameny­nyien önkéntesként szálltak be a helyi civilek és a Dnipro egyesület központilag is kezdeményezett gyűjtési akcióiba.

– Folyamatosan tartjuk és segítünk tartani a kapcsolatot az aggódó helyi ukránoknak és a háború elől menekülőknek az anyaországban élő rokonaikkal, szeretteikkel. Fontos feladatunk a hazánkba, főképp a városokba menekülő családok befogadása, a kint rekedt személyek támogatása. A harcoló katonák, de a sebesült polgárok számára is egészségügyi szereket, legfőképp kötszereket kell biztosítanunk. A lehetőségek szerint igyekszünk segíteni az ellátásban. A Magyarországon élő ukránok mellett természetesen azok is, akiknek nincs semmilyen ukrán kötődésük, nagyon érzékenyen reagálnak a kialakult helyzetre. Ez nagy trauma a világon élő összes ukrán és minden jóérzésű ember számára. Az országban több helyen történő megemlékezések célja a békés tiltakozás a háború ellen. Az ukrán szabad lelkű nép. Nem akar háborút, de ha kell, megvédi magát. A budapesti ukrán közösség egyik képviselője a segítségnyújtás több lehetőségét is felsorolta, helyben, adományokkal, vagy a virtuális térben is kifejezhetik együttérzésüket a polgárok. Vagy akár imával is, a békés rendezésre való törekvés reményében – zárta a beszélgetést Zakar Irina.