Nagy Ottó kifejtette, a rendezvényeket tekintve idén már kicsit bátrabban mernek tervezni, a nyugdíjasok számára farsangot szerveztek, megtartották a sváb disznóvágást, a következő rendezvényük pedig a március 15-i koszorúzás, illetve a húsvéti svábbál lesz.

Megtudtuk, tavaly egy Lea­der-pályázat révén elkészült a ravatalozó, a Magyar falu programnak köszönhetően pedig urnafalat is kialakítottak. Emellett folyamatban van a falumúzeum felújítása, szintén Leader-pályázat keretében, ezt március végéig kell befejeznie a kivitelezőnek.

– Tavaly kommunális eszközökkel is gazdagodott a település. Emellett nyertünk az önkormányzat épületének felújítására több mint tízmillió forintot, és a község falugondnoki busszal is gyarapodik, melyet valószínűleg júniusban kapunk meg. Felelős állattartásra, a kutyák és macskák oltására, ivartalanítására 620 ezer forintot kaptunk. A kistelepülési önkormányzatok rendezvénytámogatására egymillió forintot nyertünk. Részt vettünk a Virágos Magyarország, illetve A tiszta és virágos Veszprém megyéért környezetszépítő versenyeken, melyeken kiváló minősítést érdemeltünk ki – sorolta a polgármester. Hozzáfűzte, tavaly tartották a gannaiak elűzetésének 75. évfordulójához kapcsolódó megemlékezést, erre az alkalomra közadakozásból emlékmű készült, valamint ekkor emlékeztek meg a Gannai Asszonykórus ötvenéves jubileumáról. Tavaly óriási megtiszteltetés érte az asszonykórust: kiemelkedő mun­kájukat Nemzetiségekért Díjjal jutalmazták.

Nagy Ottó kiemelte, a Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat is több sikeres pályázatot tudhatott magáénak, tavaly nemzetiségi nap és nyári tábor, illetve az asszonykórus jubileumi rendezvényének megszervezésére kaptak forrást, valamint a művelődési ház felújításához is egymillió forint támogatásban részesültek. Eredményesen pályázott a gannai plébánia is, a templom lépcsőjének felújítására 15 millió forintot kaptak, a polgárőr-egyesület pedig 135 ezer forint működési támogatást nyert el. – Idén sem tétlenkedünk. Szeretnénk szabadtéri fitneszparkot kialakítani, pályáztunk zöldterület-karbantartó gépekre, játszótéri játékokra, útfelújításra, közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére, önkormányzati ingatlan fejlesztésére. A Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat három pályázata kapott pozitív elbírálást, a nemzetiségi nap és a nyári tábor megszervezéséhez nyertek támogatást, illetve a művelődési ház felújítási munkáira kaptak további kétmillió forintot – hangsúlyozta Nagy Ottó. A polgármester megjegyezte, ennyi lehetősége egy ilyen kicsi, 300 lélekszám alatt falunak még soha nem volt, mint most.

Hozzátette, gyűjtést szerveztek az ukrajnai menekültek számára, a vasárnapi szentmisén a templomba járók adományaiból 131 ezer 500 forint gyűlt össze a rászorulók javára, az egyik vendégház tulajdonosa pedig felajánlott egy négyszemélyes apartmant a rászorulóknak.