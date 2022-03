Fejlesztés 11 perce

Nemsokára megújulva várja az olvasókat a várpalotai városi könyvtár

Korszerű homlokzati nyílászárókat és hőszigetelést is kap a hamarosan megújuló várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár. A fejlesztés keretében lecserélik továbbá a teljes tetőzetet, de modernebb padlózattal és bútorzattal is gazdagodik az intézmény, mely a beruházás végére új szolgáltatásokkal is várja majd az olvasó­közönséget.

Campanari-Talabér Márta polgármester, Enyedi Imre tervező és Budai László, a könyvtár vezetője az intézményben tartott bejáráson

A fejlesztés egy TOP CLLD pályázat keretében valósul meg. Az eredeti elképzelés szerint egy teljesen új könyv-tár épült volna a Nagy Gyula Galéria mögött, megjelenítve a régi zsidó iskolát, ám a meg­valósítására benyújtott pályázat a megcélzott egymilliárd forint helyett 600 millió forintot kapott. Így a városi könyvtár az eredeti helyén marad, és külön újítják majd fel a zsinagóga épületét. – Ezen a pályázaton belül 136 millió forintot nyertünk el arra, hogy a kulturális tereket megújítsuk, és azt mindenképpen ki kellett volna egészíteni a másik pályázattal. Ezért úgy döntöttünk: a régi könyvtárépületet fogjuk felújítani, a 136 millió forintos keretből megvalósulhatnak az építésszel egyeztetett célok. Új, fiatalos belső tereket szeretnénk kialakítani, s nagyon bízunk benne, hogy még vonzóbbá tudjuk tenni a városlakók számára az intézményt. A Nagy Gyula Galériát, a régi zsinagóga épületét pedig az Európa Kulturális Fővárosa program keretében elnyert összegből újítjuk majd fel – mondta el kérdésünkre Campanari-­Talabér Márta, Vár­palota polgármestere. A városi könyvtár közel negyven éve költözött a jelenlegi helyére. Azóta jelentősebb felújítás nem történt az intézményben. Így mind épület­gépészetileg, mind a berendezések tekintetében elavultnak számít. A könyvtár igazgatója elmondta, a rekonstrukció végére nemcsak a belső terek újulnak majd meg, hanem az épület akadálymentesítése is megtörténik. Mindezek mellett új szolgáltatásokat is tudnak majd nyújtani a kényelmes, klimatizált helyiségekben az olvasóközönség számára. – A jövőben el tudjuk különíteni a csendes, elmélyült foglalkozásra, olvasásra szolgáló tereket azoktól a szolgáltatásoktól, amelyek viszont hanggal járó tevékenységek. Ilyen például az alkotótér, amelyet a jelenlegi alkotóteremben szeretnénk megvalósítani. A fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy sokkal célszerűbben tudjuk használni kézműves-foglalkozásra, társas együttlétekre ezt a teret – jegyezte meg Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője. A homlokzati nyílászárókat is kicserélik a beruházás keretében Forrás: Szabó Péter Dániel A beruházás részeként többek között új padlózatot, álmennyezetet és bútorzatot kap a könyvtár. A nyílászárók mellett a tetőzet teljes cseréje, valamint hő- és vízszigetelése is megvalósul. Az épület külső megjelenésében a Táncsics utcai üzletsor hangulatát idézi majd. – A megváltozott igényekhez igazítottuk a terveket. A modern külső mellett a belső terek is teljesen megújulnak. Új álmennyezeti síkokat alakítunk ki új világítással, ami elrejti a gépészetet, azaz minden vezetéket, csövet el fogunk rejteni az álmennyezetben. Fontos, hogy klimatizáljuk az egész létesítményt, mert nagyok a nyílászáró felületek, így mindenképpen szükséges a hűtés, hogy a nyári hónapokban is használni lehessen a létesítményt. Az új bútorok révén pedig reményeink szerint jó hangulatú tereket sikerül majd létrehozni a könyvtárban – tette hozzá a helyszínen tartott bejáráson Enyedi Imre tervező. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a munkaterületet június elején adják át a leendő kivitelezőnek. A becslések szerint – az anyagbeszerzéssel kapcsolatos esetleges csúszásokat is beleszámítva – mintegy négy-hat hónapot vesznek igénybe a várpalotai könyvtár felújítási munkálatai.

