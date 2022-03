A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Kovács Zoltán rámutatott, a Fidesz országjárásra indult az elmúlt időszakban, amelynek az a célja, hogy találkozzanak az emberekkel, beszéljenek a választás tétjéről és az elért eredményekről. Kiemelte, a fórum fókuszában a 2018 és 2022 közötti időszak országépítése áll, különös tekintettel a régióban megvalósult fejlesztésekre, beruházásokra.

Az országgyűlési képviselő hozzáfűzte, Veszprém megye 4-es számú választókerülete csaknem a megye 40 százalékát teszi ki, ide tartozik 87 település, köztük három város: Pápa, Zirc és Devecser.

Varga Mihály úgy fogalmazott, a választás igazi tétje, hogy merre megy tovább Magyarország április 3. után: visszafordul-e abba az irányba, amit már egyszer, 2010-ben maga mögött hagyott, vagy pedig folytatódik az az építkezés, amely az elmúlt tíz évet jellemezte.

Mint mondta, azt kéri a választóktól, hogy tegyék mérlegre a 2010 előtti és utáni időszakot. Ezt sok szempontból meg lehet tenni, akár a család- és otthonteremtési támogatások kapcsán, akár az adórendszer tekintetében. – Nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy hozzányúltunk az adókhoz, méghozzá nem úgy, hogy adókat emeltünk, mint 2010 előtt, hanem adócsökkentésbe kezdtünk – hangsúlyozta. Hozzátette, ma már bizonyos társadalmi csoportoknak – mint a négygyermekes anyák vagy a 25 év alatti fiatalok – nem kell adót fizetniük.

A pénzügyminiszter szólt a foglalkoztatás terén elért eredményekről. Hozzáfűzte, a magyar gazdaság a pandémia időszakában is növekedni tudott, a tavalyi évben 7,1 százalékkal. – Gazdasági eredményeink egyik legfontosabb tartóoszlopa, hogy a munkáltatókat terhelő adókat jelentősen csökkentettük, 33 százalékról indultunk ezen a területen, most 13 százaléknál tartunk. Ennek köszönhető, hogy a vállalkozások képesek munkahelyet teremteni, beruházni és bért emelni. Még a járvány időszakában is bérnövekedés történt Magyarországon – mondta.

Varga Mihály kitért a migráció, a szomszédos országban dúló háború és a koronavírus-járvány jelentette veszélyekre. – Nagy a tét Magyarország szempontjából. Olyan stabil kormányzásra van szükség, mint ami az elmúlt években már bizonyított – emelte ki.