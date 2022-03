Az alkalmon Nagy Norbert, Dáka polgármestere elmondta, Tóth Dezső könyvtáros, helytörténész, lokálpatrióta, Dáka község díszpolgára számára emeltek szobrot, értékőrző és értékteremtő munkája emlékére.

- Tóth Dezső 1928. február 20-án született Dákán, Tóth Ferenc földműves és Császár Eszter fiaként. Abban a faluban, amely akkor még hűségesen őrizte az évszázados hagyományokat, melyet olyan nagyon szeretett. 1934 őszén kezdte meg elemi iskolai tanulmányait Dákán. Már gyermekként rajongott a könyvekért. Kisfiúként falusi összejöveteleken szülei kérésére felolvasásokat tartott. Ennek kapcsán kapta azt a jóslatot, hogy biztosan jegyző lesz belőle. Ám Tóth Dezső nem ment középiskolába, hiszen egyedüli gyerekként rá várt paraszti munka a földeken. Emellett a kötelező leventefoglalkozásokra járt, az énekkari foglalkozásokat látogatta, kölcsönzött az iskolai könyvtárból, színjátszó előadásokon szerepelt – ismertette Tóth Dezső életútját a polgármester.

- 1944-ben a pápai járás leventéit is mozgósították. Tóth Dezső a II. világháborút követően is aktív részese volt a falu közösségi életének. 1947 novemberében kultúrházat létesítettek a volt grófi birtok intézői lakásából, és Tóth Dezső a műsoros estek, színdarabok szervezője, szereplője lett. Lassan Dáka kulturális életének vezetőjévé vált. Népművelési képzésen vett részt Debrecenben, majd 1952. október elsején végleg otthagyta a paraszti munkát és Veszprémbe ment oktatási előadónak. A veszprémi Lovassy László Gimnáziumot levelező tagozaton, munka mellett végezte el. Könyvtárosi vizsgákat tett, majd 1960-ban bekerült a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-könyvtár levelező szakára, és ezzel folytatódott a szünet nélküli tanulás – nyújtott betekintést Nagy Norbert.

Mint mondta, 1989-ben létrejött Szülőföld Baráti Kör Dáka elnevezésű egyesület, melynek elnöke Tóth Dezső lett. 15 éven keresztül fáradhatatlanul intézte az egyesület ügyeit, szervezte a programokat, megemlékezéseket, találkozókat, kirándulásokat. - Az általa kezdeményezett dákai Millenniumi Parkban található a negyven pedagógus nevét őrző Tanítóink emlékfája és a Batthyány-emlékfa. A baráti kör kezdeményezte a községi címer megalkotását is. Mindeközben óriási mértékű honismereti kutatómunkát folytatott, nemcsak a dákai helytörténeti kiadványokkal kapcsolatban, hanem megyei szinten is. 2006-ban Dáka község díszpolgára lett. Tóth Dezső Veszprémben, 2018. december 5-én hunyt el, temetését december 20-án tartották a dákai temetőben – mondta el a polgármester.

Az elkészült szobrot Merencsics Tibor szobrászművész, Nagy Norbert és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő leplezte le.

Kovács Zoltán elismerően szólt a település építése, szépítése terén végzett munkáról Forrás: Polgár Bettina/Napló

Az alkalmon a települést érintő fejlesztésekről is szó esett. Nagy Norbert kifejtette, megkezdődött a szabadidőpark kialakítása, megtörtént a polgármesteri hivatal épületének tetőcseréje, elkészült a karácsonyi világítás kiépítése, illetve a közelmúltban eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt: egy terepjárót vásárolt az önkormányzat, melynek segítségével magasabb színvonalon tudnak majd karbantartási tevékenységet végezni. – A Magyar falu programnak köszönhetően rövidesen jelentős arculati változás következik be községünkben, valamint a pályázati forrásból beszerzett falubuszra alapozva kiépült a falugondnoki szolgálat – tette hozzá.

Az eseményen átadták A polgármesteri hivatal belső felújítása című projekt keretében elvégzett fejlesztéseket, ennek részeként falugondnoki irodát hoztak létre, illetve megújították a tárgyalót és a vizesblokkot. Megtudtuk, szintén a Magyar falu program keretében újítják fel a ravatalozót és az orvosi rendelőt, valamint új közterületi játszótér készül és kommunális eszközökkel is gyarapodik a falu.

Az eseményen Kovács Zoltán megosztotta a résztvevőkkel Tóth Dezsőhöz fűződő emlékeit. Mint mondta, minden, ami Tóth Dezsőt gyermekkorában megérintette ebben a faluban, azt felnőtt korában vissza akarta adni a településnek. Az országgyűlési képviselő elismerően szólt a település építése, szépítése terén végzett munkáról, illetve kitért a Magyar falu program nyújtotta fejlesztési lehetőségekre is.