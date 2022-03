Kovács Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében elmondta, a polgármesterek aktívak abban a tekintetben is, hogy minden munkát, amelyet pályázaton nyertek el, elvégeztek. Ezt azért tehették meg, mert olyan lehetőséget nyújt a különböző támogatási rendszerek összessége, amely soha nem látott a korábbiakhoz képest, hiszen jóval több forrást jelent. Kiemelte, a Belügyminisztérium is pályázati lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak a kötelező feladataik elvégzéséhez. 2021-ben 26 milliárd forintot nyertek ebből a „kosárból” az önkormányzatok az országban. Szót ejtett a Magyar falu programról, melyet 2018-ban álmodtak meg, és 2019-től eddig 1000 milliárd forint került kiosztásra.

A most átadott kommunális eszközök kapcsán kiemelte: a gépesítés a fizikai erőket sokszorozza meg. A kisboltok támogatása kapcsán azt jegyezte meg, hogy az alapvető élelmiszerek forgalmazása volt kitétel. Úgy vélte, hogy a bolt vagy éppen a kocsma a társadalmi élet fontos színterei.

Honvédő Szandra polgármester arról beszélt, öröm számukra, hogy ismét fejlesztést, előrelépést ünnepelhetnek. Tavaly közel 15 millió forint értékű falubuszt, és a temető kerítésének megújulást (5 millió forint) köszönhették, melyek a Magyar falu program keretében valósultak meg. Ebben a támogatási formában újabb pozitív elbírálásban volt részük, hiszen mint az elhangzott, 3 millió forint értékben közösségszervező bértámogatást biztosít a pályázat. Ennek köszönhetően a település kulturális életének fejlesztésére és színesebbé tételére is jut. Egy másik elnyert támogatásnak köszönhetően, közel 7 millió forint értékben vásárolhatott a falu kommunális eszközöket, kistraktort, fűnyírókat és fűkaszákat. A településvezető szerint a modern gépekkel könnyebb lesz közterületeik karbantartása. Egy harmadik MFP-s támogatásnak hála Karakószörcsök vegyesboltjában is elvégezték a szükséges fejlesztéseket. Mint mondta, a családoknak nyújtott kormányzati segítségek nagyban hozzájárulnak ahhoz, a gyermekeket nevelő családok a községben otthont tudjanak teremteni. A családok mellett az őstermelők és a vállalkozók is támogatásban részesülhettek, részesülnek. Kiderült: hamarosan kezdődik szennyvízberuházásuk, amihez a kormány 110 millió forint támogatást nyújt.

Az átadáson mások mellett részt vett Burján Ernő, a Somló környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Szarka Gyula jegyző és a térség településeinek több polgármestere.