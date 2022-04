Az intézményben minden évben kiemelten foglalkoznak a Föld napjával, s ezzel együtt a környezetvédelemmel, a környezettudatos életmód népszerűsítésével. Idén sem volt ez másként. Rendhagyó környezetismeret-órákat tartottak, ahol többek között a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató (VKSZ) Zrt. és a Bakonykarszt Zrt. előadója a környezetvédelemről referált. A víz volt a témája a Kabóca Bábszínház különleges, interaktív foglalkozásainak is.

A Föld napjára pályázatot hirdettek az iskolában, a gyerekek PET-palackokra tervezhettek matricát a Föld védelmében, Mentsük meg a jövőt! szlogennel.

Erre a napra kerékpáros demonstrációt is hirdettek, amelyen a 4–8. osztályokból három-három tanuló vehet részt. A konvoj a Rózsa utcából Szentkirályszabadjára teker, majd vissza, idén sajnos a heves esőzések ezt a programot elmosták. Az iskolában valóban kiemelt figyelmet fordítanak a környezet tudatosságra, az intézményben rendszeresek a faültetések, a diákok örömmel gondozzák a magaságyást, virágokat is ültettek, illetve a Csalán egyesület jóvoltából más növényeket is telepítettek, és a tervek szerint újrahasznosított ülőalkalmatosságokkal és asztalokkal szeretnék felszerelni az udvart.

A tanulók a zöldparlament aktív tagjai, ebben a tanévben is tevékeny részt vállalnak a munkájából.