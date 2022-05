A kiadványok a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt., az imagine.hu és az Idegenvezetők Veszprém csoport összefogásával jelentek meg a napokban. A sétálófüzetek jelentőségét az is mutatja, hogy korábban csak Budapestről készült hasonló, így Veszprém az első vidéki város, amelyről ilyen kiadvány jelent meg, mondta el Jelinkó Mónika, az VEB2023 EKF közösségi bevonásért felelős vezetője. Hozzátette, a Titokzatos kalandok Veszprémben – Időutazás Kajlával című sétálófüzetből összesen negyvenezer példány készült. A kiadványok elkészítésében azért is vett részt az EKF, mert kiemelt céljai közé tartozik, hogy a programok gyermek- és látogatóbarátok legyenek, valamint szeretnék azt is, hogy a térségben élők és az ideérkezők is aktív részesei legyenek az eseményeknek. A mesékkel és veszprémi történeti érdekességekkel tűzdelt kiadványok elsősorban a 6-12 éveseknek szólnak, az útvonalak egy-két óra alatt bejárhatók, magyarázta Jelinkó Mónika. Hozzátette, a kiadvány nemcsak a turistaként a megyeszékhelyre látogatóknak hasznos, hanem a Veszprémben élő családoknak is. A Kajla füzetek hozzásegítik a gyermekeket, hogy jobban megismerjék Veszprémet: olyan érdekességekre, látnivalókra hívják fel ugyanis a figyelmet a történetek, amelyek mellett lehet, hogy a hétköznapokban elsétálnak az emberek. A kutyafejet formázó, kedves rajzokkal illusztrált füzetek segítségével önállóan is bejárhatók az útvonalak.

Az ingyenes füzetek Veszprém öt pontján érhetők el: a Tourinform irodában, az Agórában, a Kabóca Bábszínházban, a Digitális Tudásközpontban és a Veszprémi Petőfi Színházban. A Kajla füzeteket a veszprémi gyerekek és szüleik nagy érdeklődéssel fogadták, a sikert jelzi, hogy az Agórába szállított példányok kevesebb, mint egy hét alatt elfogytak, és újabb füzeteket kellett rendelni. Az EKF tervei között szerepel, hogy a Bakony–Balaton régióról is meséljen a gyerekeknek egy nekik szóló kiadvánnyal..

Hasprai Katinka idegenvezető elmondta, az Idegenvezetők Veszprém csoportja ötletekkel, javaslatokkal, és a túraútvonalak összeállításában is segítette a sétafüzetek kidolgozását. Hozzátette, a két kiadványban összesen hat útvonal szerepel, amelyekhez kreatív feladványok kapcsolódnak. Az útvonalak a város ikonikus épületeit, utcáit érintik: szerepel bennük a Vár, a belváros utcái, a Séd-patak völgye, az egykori püspökkert és az állatkert környéke is. Az útvonalak mindegyike egy-egy történetre van felfűzve, amelyet Tarr Ferenc meseíró dolgozott ki. Pénteken a Szilágyi iskola negyedikes csoportja Hasprai Katinka vezetésével az egykori püspökkertet bejáró útvonalon haladt végig. A Színház az egész város című történet Petőfi Sándor egykori veszprémi látogatására utal, és ehhez kapcsolódóan kell játékos feladatokat megoldania az útvonal résztvevőinek. A további küldetések, történetek többek között Szent Margithoz, a város őskori emlékeihez és az állatkerthez kapcsolódnak. Az idegenvezető kiemelte, a füzet révén kézzelfogható emléke lesz a Veszprémben megforduló turistáknak, akik pedig beküldik a rejtvényfejtés közben készült fotót gyermekükről, azokat Kajla-oklevéllel jutalmazzák.