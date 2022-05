Némethné Jankovics Györgyi, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke megnyitójában a találkozó apropóján egyebek mellett arról beszélt, hogy rendkívül jelentős szerepe van a nyugdíjas emberek életében az összefogásnak, az összetartásnak, illetve egymás tiszteletének, mely a mostanihoz hasonló eseményeken is megmutatkozik. Ambrus Tibor, Csopak polgármestere szintén méltatta az eseményt, különös tekintettel a helyi nyugdíjasokra, akik rendkívül aktív résztvevői, valamint segítői a közösségi programoknak. Demeter Ferenc, a Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke örömmel beszélt arról, hogy két év kihagyás után, amit a koronavírus-járvány okozott, ismét találkozhatnak egymással, és reményeik szerint ez most már a jövőben is így történhet. -Igénye van a nyugdíjas embereknek arra, hogy kikapcsolódjanak, kimozduljanak otthonról, találkozzanak egymással, készüljenek különféle programokkal, melyeket aztán bemutatnak a közönség előtt, fogalmazott Horváth Imréné, a Csopak Nyugdíjas Klub elnöke köszöntőjében. Hozzátette, ezzel tartalmasabbá válnak a mindennapjaik, illetve az életük, és különösen örvendetes számukra az, ha mindez egy szép balatoni környezetben történik. A köszöntők után szép műsorral ajándékozta meg a közönséget Szeredy Krisztina énekművész és Szeles József színművész. Az előadás után bemutatkoztak a nyugdíjas klubok, így az helyiek mellett, az ajkaiak, a révfülöpiek, a szárazrétiek és a veszprémiek, valamint több, határon túlról érkezett csoport. A megjelenteket több programmal várták a szervezők, így lehetett például napfürdőzni a strandon, illetve kirándulni Balatonfüredre és Tihanyba.