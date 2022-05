A veszprémi vár több épületének felújítási munkálatai a közelmúltban kezdődtek meg a Laterex Építő Zrt. és a Vemévszer Kft. konzorciumában. Az országosan is egyedülálló fémállvány a veszprémi székhelyű Gép-Flotta Kft., valamint két alvállalkozó, a Bakony-ács Kft. és az MBT Bau és Állványtechnika Kft. közös munkájában készült el egy hónap alatt az Úrkút utcai egykori sportpályán, mondta el Turi Zoltán, a Gép-Flotta Kft. ügyvezetője. Kiemelte, az állványzat tömegében nem, viszont magasságában és a várhegy adottságai miatt különleges. A fémszerkezet több mint negyvenméteres, vagyis meghaladja egy tízemeletes ház magasságát. Az ügyvezető elmondta, a várbeli építkezéseken nap mint nap több százan dolgoznak, a szerkezet elsősorban a munkások feljutását segíti, másodsorban pedig az anyagok szállításában nyújt segítséget akkor, ha a várhegy keleti oldalán lévő toronydaru nem működhet. Turi Zoltán azt is elmondta, az állványon két felvonó működik.

A két felvonó egyenként 1500 kilogramm teherbírású, és egy időben 15-15 személy szállítására alkalmasak. Amennyiben áramszünet lépne fel, akkor az állványzatba épített lépcsőkön keresztül is megközelíthető a Vár utca.

Szédítő magasságban dolgoztak a szerelők

Turi Zoltán kérdésünkre felidézte, az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején a viadukt hídpályájának felújításakor találkozhattak a veszprémiek ehhez hasonló kiterjedésű tér- állvánnyal. Az ügyvezető elmondta, az állvány telepítésekor a legnagyobb kihívást a várfal domborzata jelentette: ehhez lépcsőzetesen alakítottak ki padozatot ott, ahol cölöpfúrással alapozást végeztek, majd erre horgonyozták le az állványzat lábazatát, hogy biztos talapzaton álljon a fémszerkezet. A telepítés során a Layher Kft. statikusaival és tervezőivel naponta egyeztettek, hogy minden eshetőségre felkészüljenek. Az ügyvezető elmondta, a mintegy 85 tonnás állványzatot úgy építették ki, hogy a 100-150 kilométer per órás széllökéseket is kiállja.

A 100-150 kilométer/órás széllökéseket is kiállja az állvány

A várrekonstrukció első üteme 2023 első negyedévéig tart, az állványt a tervek szerint január végén bontják el. A kivitelezés az EKF-évad lezárulta után, 2024-ben folytatódhat, és 2025-ben zárulhat.

A tervek szerint az építményt 2023. január végén bontják el

Fotó: Nagy Lajos