A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásának segítségével háromnegyed évszázadnyi szünet után tavaly ősszel újjászületett Óváros téri piacon mutatják be a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) hivatalos sörét. A termelői, kézműves és különleges gasztronómiai ínyencségeket kínáló vásáron így ezen a hétvégén ismét egy rendhagyó alkalom lesz: most azért, mert 10 órától sajtótájékoztató keretében fedi fel magát az EKF sörét készítő, a régióban és az országban is jól ismert manufaktúra. Képviselője együttműködést köt az EKF programsorozat szervezőivel.

Névadó kerestetik

Megismerhetjük a VEB2023 EKF hivatalos sörének titkait, készítésének részleteit, sőt, a friss nedűt a helyszínen meg is kóstolhatjuk. És ugyancsak itt, az Óváros téri piacon indítják útjára a névadó pályázatot, amelynek fődíját a győztes sörnév „keresztszülője” nyeri majd el.

Gasztroprogramok

– A most vasárnapi, már szokásosnak nevezhető Óváros téri piacon, a város központjában jelentjük be, melyik sört választottuk ki a VEB2023 EKF hivatalos sörének. Szeretettel várjuk erre az alkalomra a sörkultúra, a sörfőzés, a sörfogyasztás iránt érdeklődőket. Ezúttal a piacon már bevált, keresett food truck, a manapság divatos módon egyedi, minőségi fogásokat tálaló, mozgó ételárus is a sörhöz hangolt, a szabadban jóízűen megehető ételeket kínál. A leleplezés után ingyenes sör- és sajtkóstoló keretében, természetesen élőben is bemutatjuk a kiválasztott sört, amelyik méltó az Európa Kulturális Fővárosa címhez, amelyet hagyományokra, a múlt értékeire alapozva készítenek, de a mai trendeknek, irányzatoknak megfelelően – mondta el Tungli Pétert, az EKF gasztronómiai programjainak vezetője.

Komlós különlegességek

Tungli Péter a manapság tapasztalható sörfogyasztásra jellemző irányzatokról szintén beszélt. Tapasztalatai szerint népszerűbbek a fiatalosabbnak számító, felső erjesztésűek, a különleges komlóval, élesztővel készültek. Elmozdulni látszanak a trendek ezek felé, a megszokott, alsó erjesztésű, klasszikusnak nevezhetők helyett. Sörforradalomnak nevezni a szakember szerint talán túlzás, de pár éve hazánkban is megfigyelhető a sör újjászületése. Ahogy korábban külföldön, a nyugat-európai országokban, talán egy ütemmel később, de megjelentek Magyarországon is a kézműves sörök, amelyek reneszánsza egyébként Amerikából indult útjára.

Bor is, boltokban is

Már kiválasztották a VEB 2023 EKF hivatalos borát is, arról is hamarosan többet tudhatunk. A VEB 2023 EKF söre június végétől már a régió vendéglátóipari egységeiben, néhány üzletében és Budapesten is kapható lesz.

Újra a téren a termelők

A rendszeres piac 76 év után tért vissza Veszprém belvárosába, tavaly ősszel élesztették újra a hagyományt. A helyszínen a múlt század közepéig működött a város nagy piaca, manapság szintén a Bakony-Balaton régió termelőinek ad bemutatkozási lehetőséget.

Úgy kell elképzelnünk a megyeszékhely központ­jában szervezett egykori vásárokat, hogy a mai Óváros tértől egészen a Szabadság térig, addig a részig, ahol ma a körforgalom helyezkedik el, be­lakták a vásárosok a területet. Alig fértek el, annyian voltak, és nézelődőkből, a kínálatukat elkapkodókból sem volt hiány a nagy jelentőségű kereskedelmi központban. Az 1900-as évek veszprémi vásárai­ról több olyan adattal ren­delkezünk, amelyek alapján fel tudjuk idézni hangulatukat. Minden évszakban szezonális árukészlet várta a vevőket.

Ahogy saját bőrünkön tapasztaljuk az "amit eszel, azzá leszel" mondás igazságtartalmát, és ahogy egyre többen választják a slow livinget, mint menekülési útvonalat a mókuskerékből, úgy szinte mozgalommá fejlődött a piacos kultúra Magyarországon mostanság. Európa 2023-as Kulturális Fővárosa nem maradhatott ki ebből a trendből. Vasárnapokon 9-től az Óváros Piacon jó hangulat, baráti beszélgetések, közös reggelik és ebédek, tiszta, minőségi és hazai alapanyagok várják az érdeklődőket. Bevásárlótáskával vagy kosárral, esetleg vászontáskával jöhetnek. Mindenki másért és máshogy jár piacra, de aki egyszer belekóstol az ízébe, az biztosan rákap. Kéthetente megújuló termelői kínálattal, kézműves termékekkel, tematikus programokkal várják a piacra látogatókat, igazi közösségi élménnyé varázsolva a vasárnapi bevásárlást.