A magyar egészségügyi dolgozók legrangosabb ünnepén Semmelweis Ignácra emlékeztek az ajkai Magyar Imre Kórházban, ahol Nagy Zoltán főigazgató köszöntője után Takács Péter egészségügyi államtitkár beszédében a köszönetét fejezte ki az ajkai kórház dolgozóinak és az évtizedekkel ezelőtt ott dolgozóknak is, hiszen az államtitkár az ajkai kórházban született, és ott mentették meg újszülöttként az életét. Takács Péter méltatta az ajkai kórházat igazgató, Nagy Zoltán munkáját, és a dolgozók rugalmasságát, valamint alkalmazkodását a vírushelyzetben való helytállásukat.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a magyar egészségügy megújítása elkezdődött, és Semmelweis Ignác gondolatai mentén három fő cél megvalósítását tűzték ki. Elsőként a lakosság egészségben eltöltött éveinek számát szeretnék növelni, azaz a prevencióra fektetik majd a hangsúlyt. A második az otthonhoz közeli ellátások megerősítése, miszerint a lakóhelyhez közeli szakellátás és alapellátás összhangját kell megteremteni. Létre szeretnék hozni az úgynevezett járási egészségközpontokat, amelyben a kórházi funkciókon túl megjelennek a prevenciós és alapellátási feladatok, valamint a háziorvosi ügyelet is. A harmadik célként tűzte ki az államtitkár az egészségügyben dolgozók reagáló képességének megtartását és annak fejlesztését. Hangsúlyozta, hogy az ajkai kórháznak a megerősítésére törekszenek, nem pedig a bezárásra. Az alapellátási funkciók részbeni kórházba költözésével és a prevencióra való felkészítésre fektetik majd a hangsúlyt, és megnézik melyek azok az ellátási formák, amelyeket tovább kell fejleszteni a kórházban, mint például az egynapos sebészet vagy a tartós ápolási kapacitás bővítésének a kérdése. Arra kérte a dolgozókat, hogy ne üljenek fel a szirénhangoknak, és arra gondoljanak, ott, ahol az ember építkezik, ott nem akar eladni – mondta az államtitkár és kitekintett az ablakon az éppen felújítás alatt álló infektológiai épületre.

Az ünnepi beszéd után Királyné Gősi Erika orvosigazgató Semmelweis Ignác életét elevenítette fel, majd a Kórházért emlékérmet adta át Nagy Zoltán főigazgató és Sümegi Józsefné ápolási igazgató.

Emlékérmet kapott az ajkai radiológiai osztály osztályvezető főorvosa, Varga Margit Ilona, Jámbor Imre, a mozgásszervi rehabilitációs osztály főorvosa, a neurológiai szakrendelés főorvosa, Vígh Éva Horváth Lőrincné diplomás ápoló, minőségirányítási vezető, az ápolási osztály diplomás ápolója, osztályvezető főnővére, Szekérné Tóth Viola, Bognárné Kovács Csilla, az ellátási osztály vezetője. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és Területi Szervezete Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült Bakosné Ősi Krisztina és Kósa Szilvia, a kórházhigiénés szolgálat diplomás ápolója. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara felajánlásaként a Covid19 járvány elleni védekezésben a közvetlen betegellátásban kiemelkedő szakmai munkát végző szakdolgozó részére, Némethné Tál Lívia diplomás ápoló, az infektológiai osztály osztályvezető főnővérének szakmai tevékenysége elismeréseként pénzjutalmat adományozott, melyet az MTA székházában vehet át június 30-án.

Adjunktusi előléptetésben részesült az általános sebészeti osztály főorvosa, Soultan Ghayth. Az ajkai Semmelweis-napi ünnepélyt Farkas András, az Állami Operaház magánékesének ünnepi műsora zárta.