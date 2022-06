– Ezt sikeresen le is bonyolítottuk, 361 helyen lehetett szavazni az ország különböző pontjain. Különösebb fennakadás nélkül túljutottunk ezen, most pedig a megyei küldöttgyűléseken választják meg a megyei elnököt, a megyei elnökséget, az etikai bizottságot, az osztályelnököket és azt a 15 embert, aki a megyét majd az országos küldöttgyűlésben képviseli. Ezzel a három lépcsőfokkal tudjuk le a kamrai tisztújítást – fejtette ki.

- Úgy gondolom, nagyon sikeres választáson vagyunk túl, hiszen a korábbi, öt évvel ezelőtti választáshoz képest nagyságrendileg duplaannyi szavazatot kapott a MAGOSZ listája, amire nagyon büszkék vagyunk. Mintegy 80 ezer embert tudtunk megmozdítani, ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas szám. Abban reménykedünk, hogy ez az előző öt év munkáját értékeli, illetve azt is jelenti, hogy a következő öt esztendőre érdemi bizalommal vannak irántunk a gazdálkodók az élelmiszeripar, az élelmiszergazdaság szereplői, mi pedig azon leszünk, hogy meg is háláljuk ezt a bizalmat – tette hozzá.

Sövényházi Balázs, a NAK újraválasztott Veszprém megyei elnöke kiemelte, egy-két személyi változás történt, azonban eddig is eredményesen tudtak együtt dolgozni, és hasonlóan pozitív folytatásban bízik.

Mint mondta, központi téma most a generációváltás, emellett nagy hangsúlyt fektetnek a klímaváltozás Veszprém megyében és érzékelhető hatásainak kezelésére, így szeretnének előrelépni az öntözésfejlesztés terén, szükség lesz záportározók kialakítására és az energiahatékonyság növelésére is.