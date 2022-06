A tavalyi év teljesítményét még nagyban meghatározta a koronavírus, ennek ellenére mozgalmas időszakot tudhat maga mögött az egyesület. A taglétszám az elmúlt évhez képest is emelkedett, annak ellenére, hogy három túratárstól kellett végső búcsút venni. Balláné Szabó Anikó, Beöthy Judit és Plank Károly emléke előtt egyperces néma felállással tisztelegtek a túratársak. Új tagok felvételével az egyesület 160 lelket számlált 2021-ben, amivel továbbra is Veszprém megye legnépesebb civil szervezete maradt a veszprémi bakancsos egyesület.

Az elnöki beszámolóból megtudtuk, hogy tavaly az egyesület tagjai 823 túranapon vettek részt, ebből gyalogtúrával 656 napot, kerékpáros túrával 112 túranapot, két napot magashegyi kerékpártúrával töltöttek. A nyolcnapos vízitúrára tizenegyen vállalkoztak.

Amint azt már a bakonyosoktól megszoktuk, a túraútvonalak karbantartásából, jelzésfestésből is alaposan kivették részüket azt elmúlt évben. Munkatúrával 144-en 51 napot töltöttek el. Legjelentősebb vállalásuk tavaly is a turistautak jelzéseinek felújítása volt, ebben az egyesület 18 tagja vett részt, összesen 417 órát dolgoztak, és több mint ötven kilométeren újították meg a felfestett jelzéseket. Részt vállaltak az erdei kerékpárút nyomvonalának – Veszprém–Márkó – megtervezésében, a jelzések felfestésében, aminek idén kell elkészülnie. Ezen túlmenően Harkai Ferenc 101 kilométer jelzésfestés-ellen­őri tevékenységet is elvállalt. Részt vettek októberben az MTSZ szervezésében rendezett kéktúrázónapon szakaszfelelősként, továbbá városi, megyei turistatalálkozók szervezésében tevékenykedtek. Szeptemberben salgótarjáni bázissal többnapos kirándulásra mentek. Jó hangulatú, emlékezetes napokat töltöttek el huszonnyolcan, többek között szlovákiai kirándulással.

A Bakony Természetbarát Egyesület a legeredményesebb tagszervezete lett 2021-ben is a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetségnek (VMTSZ). Az egyéni teljesítmények alapján négyen – Nász Zoltán, Horváth Ilona, György Lőrinc és Balázs Ferenc – megkapták az országos túramozgalom kiváló minősítésű fokozatát. A Dél-Dunántúli Kéktúrát hatan teljesítették, míg a Balaton-felvidéki Kéktúrát 15-en, hárman pedig a Tihany–Pannonhalma zarándokutat járták végig, Mészáros Károly és György Lőrinc pedig a félmaraton kupamozgalmat. Többen első helyezést értek el a megyében. A gyermek gyalogos kategóriában Szőke Gábor, illetve Harkai Dóra, hölgy szenior gyalogos kategóriában Komlósi Anna lett a legjobb, felnőtt hölgy kerékpárosok közt Csiszár Magdolna, felnőtt férfi kerékpárosoknál Mosolygó János az első. A megye legjobb felnőtt hölgy gyalogos túrázója Csornai Edina lett, míg a férfi felnőtt kategóriában Harkai Ferenc végzett az élen, így a veszprémi Bakony Természetbarát Egyesület 2021-ben is megőrizte a megyei első helyet.