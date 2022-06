A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány 2007-ben alapította a Pedagógusok a Kistelepülésekért elnevezésű díjat. A cél az volt, hogy megnevezzék azokat a pedagógusokat, akiknek munkáját csak ritkán méltatják, hiszen feladatuk sokkal szerteágazóbb, mint más tanítóké, tanároké vagy óvónőké. Elhangzott, munkájuk egyben nevelés, közösségépítés, éppen ezért ezek a pedagógusok a településükért is sokat tesznek, közéleti tevékenységet folytatnak. A díjat ebben az évben is Dobos Krisztina emlékének ajánlották a szervezők, aki remek pedagógus, elhivatott közéleti ember és a díj védnöki testületének alapító tagja volt.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő szerint tanárnak lenni az egyik legszebb kihívás és hivatás. Hozzátette: a térség sikere nemcsak a megyeszékhely eredményeiben mérhető le, hanem azok a falvak sikerei is, amelyekben hatalmas szerepe van a pedagógusok áldozatos munkájának.

Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a mai kor pedagógusainak azonkívül, hogy tanítanak és oktatnak, az is fontos feladatuk, hogy neveljenek, példát adjanak személyes viselkedésükkel.

A Pedagógusok a Kistelepülésekért díjat minden évben legfeljebb három pedagógus veheti át: a kuratóriumi döntés értelmében idén Ferenc Istvánnét (jásdi iskola), Kocsis Antalt (Balatonfűzfői Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola) és Bod Szilviát (Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde) ismerték el a díjjal.

A Veszprémi Tankerületi Központ 2019-ben díjat alapított, melyet Gárdonyi Géza kisregényéről, a néptanítókról szóló Lámpásról nevezett el. A díj – mint az elhangzott – a kevésbé látványos, de annál nehezebb pedagógusi munka elismerésére szolgál. Veszprém pedagógusai közül idén Lámpás díjban részesült Kersch Ágota (veszprémi Deák Ferenc-iskola), Kovácsné Kauker Katalin (nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola) és Stanka Erika (Dudari Általános Iskola). Az ünnepségen a Csermák Antal Zeneiskola adott műsort, Hajas Szilárd növendéke, Pásztor Margaréta játszott fuvolán.