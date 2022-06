Takács Szabolcs immár harmadik alkalommal kezdi meg közszolgálatát, így 2014-ben elkezdett munkáját tovább folytatja a Veszprém megyei kormányhivatal élén.

Az ünnepségen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntötte a területi közigazgatás vezetőit. A kormányfő beszédében arról szólt, hogy Magyarországnak válságálló közigazgatásra van szüksége, hiszen 2010 óta természeti csapások, egy pandémia és most egy háború hatásai is sújtják hazánkat – számolt be a távirati iroda.