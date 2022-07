Csemez Attila professzor emeritus, a Kertészeti Egyetem és jogutódjai Tájépítészeti Karának dékánja, tanszékvezető, a helyi zsűri elnöke elmondta az érdeklődőknek, hogy összesen tíz szempont alapján ítélik meg a településeket. Ilyen a központ kinézete, a közparkok állapota, az intézmények, a játszótér, a településkapu, a város bejáratának környezete, ugyanis lényeges az első benyomás. Megtekintik továbbá a kirándulóhelyeket, a vízpartot, a sportpályát, a műemléki környezetet, a közutak környezetét, a lakó- és üdülőterületeket, a felszíni vizek állapotát, a védett területeket, és megnézik a kirándulóhely és a táj harmonikus kapcsolatát.

A zsűri elnöke kiemelte, jellemzően Veszprém megyéből jelentkeznek a legtöbben minden évben a pályázatra. Balatonalmádi kapcsán kiemelte: örvendetes, hogy a vasút és a vízpart között hatalmas közpark található. Ebben is egyedi a település.

Történelmi múlttal rendelkezik a város, amelyben található három kulturált, ápolt fürdőhely, mint például a Wesselényi strand. Rendkívül szépen gondozottak a közterületek is. A város rendezett, kulturált, tágas, nem véletlenül nyerte el tavaly a Balatoni Szövetség különdíját.

Szebb helyet aligha lehet elképzelni a Balaton-partján.

Nagyon fontos a rendezettség, mert teljesen más az ember közérzete, ha ápolt és gondozott helyen él vagy nyaral, fogalmazott a zsűri elnöke. A Balatonról elmondta, mint kiemelt üdülőövezet, mindig is jobban figyeltek a környezetre. Az célszerű lenne a jövőben, ha a korábbiakhoz hasonlóan a vasútállomásokon több lenne a növény, a virág, ahogy évtizedekkel ezelőtt ez jellemző volt.

Dudás Zsolt, képviselő, a Humán Bizottság elnöke méltatta a pályázattal kapcsolatos bejárást, különös tekintettel arra, hogy nagy tapasztalatú és nagy tudású emberek érkeznek a városba, akik nem csak zsűriznek, hanem sok tanácsot is adnak a zöldterületeinek fejlesztéséhez. Ezek a szakemberek ugyanis az említett pályázattal kapcsolatos nemzetközi zsűriben is szerepelnek. – Balatonalmádi turizmusból él, főszezonban a lakosság tízezres lakosságszám megháromszorozódik. Annak a városnak, amelyik idegenforgalomból él, nem mindegy, hogy milyen környezetben fogadja a vendégeket, nem is beszélve arról, hogy milyen körülmények között élek a helybeli emberek, hangsúlyozta az elnök. Hozzátette, emiatt nagyon fontos, hogy tapasztalt emberek zsűrizzék, tekintsék meg és adjanak tanácsokat a városnak, illetve Balatonalmádi vezetésének a további fejlődéshez. Rámutatott továbbá, a településnek 56 hektárt kell rendbe tenni, ehhez tartozik még a MÁV és a Közút által kezelt terület, mely összesen 75 hektárt tesz ki. Cél az, hogy a jövőben tovább bővüljön a városban a zöld terület, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat ezentúl is maradéktalanul el kell látni. Dudás Zsolt örömmel beszélt arról, hogy a várost képzett szakemberek tartják karban, ők gondozzák a parkos, illetve növényekkel beültetett területeket.