A nyári időszakban kiemelten forgalmas, Sümeg városán áthaladó és azt kettéválasztó 84-es számú főút jelentős kockázatot jelentett az autóval közlekedők, a kerékpárosok és a gyalogosok számára. A gyalogosok és kerékpárosok csomóponton történő biztonságos átvezetése érdekében a körforgalom délkeleti ágán (84-es számú főút település felőli ága) egy kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint egy kerékpáros-átvezetés is létesül.

A projekt keretében a jelenlegi közvilágítási hálózat átépítése is megtörténik, továbbá az érintett közművezetékek (így a hírközlési, vízvezeték-, szennyvízvezeték) kiváltására is sor kerül. A Fehérkő utca irányából, valamint a 84-es számú főútról érkező csapadékvíz elvezetése érdekében a csomóponton átvezetnek egy nagy átmérőjű csapadékcsatornát is, mely a Tóth Tivadar utcában meglévő nyílt árokba kerül bekötésre. A tavasszal megkezdett kivitelezési munkálatok a műszaki ütemterv szerint zajlanak. Jelenleg a körpálya kialakítása, a körpálya és a csatlakozó önkormányzati utak aszfaltburkolatának kiépítése folyik. A Tóth Tivadar utcai szakaszon tervezett kerékpárút szegélyépítése a végéhez közeledik.

Előreláthatóan július második felében befejeződik a körforgalom körpályájának kopóréteg nélküli kialakítása, melyet a vállalkozó a teljes munkaterületen egy időben tervez elvégezni. Ezt követően a Fehérkő utcai szakaszon kezdetét veszi a kerékpárút építése is, ezzel párhuzamosan a befejező munkálatokat végzik el. A csomópont építésének tényleges befejezése szeptember első felében várható.

Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a több építési ütemben készülő útburkolat kivitelezési munkái okán az érintett szakaszon aktív forgalomkorlátozásokra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani. A kopóréteg beépítésének napján a csomópont forgalmát teljes egészében elterelik. Erről az utazóközönséget a társaság időben tájékoztatja majd.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az Alpok Terra Kft. végzi nettó 435 492 705 Ft értékben.