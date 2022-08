Tamása Róza idén végzett a MATE neveléstudományi intézet gyógypedagógia, azon belül logopedia, pszichopedagógia szakán. - „Utolsó, 4. évemet töltöttem a mentorprogramban. Egyetemünk első mentorcsoportjába tartozom. Szerintem maga a mentor fogalma rengeteg mindent foglal magába. Elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk, heti 6 órában. Egyszerre vagy egy kicsit tanár, barát, olyan, mintha egy távoli nagytesó lennél – számomra ez utóbbi volt a legfőbb cél. Sokszor segítettem a házi feladat elkészítésében, de a beszélgetések mindig főszerepet kaptak az alkalmak során, ahogy a pályaválasztás kérdésköre is. A különböző kirándulások alkalmával a kooperáció fejlesztését tűztem ki célul, akárcsak a különböző játékok során. Az emberi értékeknél számomra kulcsfontosságú és alapvető az empátia, az odafigyelés, valamint az önmegvalósítás, amelyet próbáltam átadni mentoráltjaimnak is” – mondja Róza.

A legszebb pillanatok sorából nehéz választani a mentor szerint. – „Talán az egyik legkiemelkedőbb a húsvét előtti alkalom volt. Mentortársaimmal az iskolaudvart átalakítottuk húsvéti kincskereső tereppé. A mentoráltak, akik 7. osztályosok voltak, gyermeki örömmel, őszinte lelkesedéssel fedezték fel az udvart. Hazudnék, ha azt mondanám, nem volt nehéz pillanat a mentorálás során, ám igazán megmaradó szerencsére nem adódott. Nyilván a kezdeti összerázódás időigényesebb volt, ám mentoráltjaimmal úgy megtaláltuk egymást, mint zsák a foltját” - meséli.

Hasonló a temperamentum

„Dóri az első félévtől velem volt. Már az első találkozásnál is láttam, hogy személyiségünk hasonló, annyi idősen mint ő, hasonló temperamentummal rendelkeztem. Pályaválasztási kérdésekben nem volt szüksége számottevő segítségre. Tudatosan dolgozik a kívánt cél érdekében, tudja, hol szeretne továbbtanulni. Azt gondolom, az empátiás készség tekintetében tudtam a fejlődéséhez leginkább hozzájárulni. Talpraesett, okos, sportos, céltudatos lány, megvannak benne a csapatszellemhez és az önmegvalósításhoz szükséges képességek is” – elemez a mentor. – „Számos emléket őrzök vele. Ha pillanatokat emelek ki, amelyek jelzik a kapcsolat szépséget, jól emlékszem, a találkozások alkalmával kérdezés nélkül tudtam 10 perc múlva a napjáról, láttam a karácsonyra kapott gömböt az otthoni karácsonyfáján. Búcsúzóul kézzel készített festményt ajándékozott nekem Dóri, ami a kapcsolat mélységét, a program meghatározó alapkövét jelzi talán a leginkább”.

Hegedűs Dóra és mentorált társai Fotó: IFKA

Rengeteg az élmény

Hegedüs Dóra a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium diákja. Szeptemberben kezdi a 8.osztályt. - „A Tanuljunk Magyarországért programmal az iskolába találkoztam. Nagyon szimpatikusnak tűnt, hogy él-mények várnak és új barátokat szerezhetek. A mentor egy véletlenszerű ember a nagy világból, akit nem ismertem ezelőtt, ezért eleinte nehéz volt hozzá szokni ahhoz hogy egy ismeretlen akar engem tanácsokkal ellátni. Később elkezdtem benne bízni és nővéremként tudtam rá tekinteni” – mesél Dóri.

– „Rengeteg élménnyel és tanáccsal lettem gazdagabb, amit a mentorom nyújtott. Az, ahogyan az életről gondolkozom, a mentor tanácsait követőn sokat változott és ezért a mai napig hálás vagyok. A legnagyobb álmom, hogy marketing menedzser legyek a tanulmányaim elvégezése után. A TM program közben a mentoromtól sok támogatást kaptam, és most tényleg úgy érzem, képes vagyok erre a munkakörre. Külön kedvenc történetem talán nincs is, rengeteg programot szervezett nekünk a mentorunk: voltunk szabaduló szobában, moziban, de jó volt a suli utáni társasozás, beszélgetés is. A többi diáknak azért ajánlom a programot, mert egy teljesen más világba csöppenhetnek. Megtanul-hatják, hogy az élet nem mindig könnyű és tennünk kell a céljainkért”.