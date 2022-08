Az eseményre több mint száz érdeklődő érkezett, a Szigeti strand megtelt mozogni vágyó iskoláskorúakkal, kisebb testvérekkel és szülőkkel. Még a főszervező, Kovács Katalin, Cini és csapata tagjai sem remélték, hogy ekkora lesz az siker.

A kissé szeles idő kedvezett a vitorlázásnak, és amint Fa Nándor mondta, a balatoni vitorlázás az igazi kihívás, nem pedig az óceáni, ahol sokáig haladhat egy irányban, de nem koppan a hajó sosem. A balatoni vitorlázás során viszont sok trükköt meg kell tanulni a szélről és a hajóról.

A hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó mellett Török Péter, a Révfülöpi iskolai vitorlázó vízimentő és korcsolyázó egyesület vezetője és munkatársai vitorláztatták órákon keresztül a gyerekeket. A strandkerülésen ők voltak a legénység tagjai, és a kormányosok is egyben, így, kicsit megismerhették a vitorlázás technikáját.

Fa Nándorral vitorlázhattak a gyerekek a révfülöpi Szigeti strandon



Török Péter szerint bármennyire is népszerű, a vitorlázás és minden más sportág népszerűsítésre szorul. Hiszen az egészséges életmód és az aktív élet része a sport. A gyerekek által megismert angol RS Quest hajók a vitorlásiskolák, családok hétvégi kedvencei, a sportág élményével a profik most kedvet csinálhattak a sportághoz.

Közben a parton Vigh Zsolt, a magyar paralimpiai asztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya mini asztaliteniszezésre hívott mindenkit egy, a világklasszisok által dedikált mini pingpongasztalnál. Porffy Csaba supoktató a deszkán evezéssel, supozással ismertette meg a gyerekeket, nagy sikerrel. A legkisebbek is bátran próbáltak haladni az alacsony vízben a deszkán térdelve, ülve, később állva is. Bebizonyosodott számukra, hogy nem szükséges ehhez extra egyensúlyérzék, gyorsan megtanulható. Csaba azt tanácsolta, hogy a kezdők próbálkozzanak felfújható suppal, de soha ne menjenek a vízbe mentőmellény nélkül. Leszögezte, hogy az evezés minden izmot megmozgat, valamennyi korosztálynak érdemes kipróbálnia az egyre népszerűbb sportágat.

A délelőtti program autogramosztással zárult, a gyerekek körülvették az óceánkerülő vitorlázót, akire talán mostantól mint példaképükre is tekintenek.