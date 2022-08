Kovács Győző meteorológus a veszprémi repülőtéren található állomás adatai alapján elmondta, az idei július a negyedik legmelegebb és a hetedik legszárazabb volt az 1971 óta vezetett adatsorban. A havi középhőmérséklet 22,8 foknak adódott, ami 0,6-del marad el az eddigi rekordot tartó tavaly júliustól. Azt, hogy a múlt hónapot mennyire meleg időjárás jellemezte, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 23 napon haladta meg a 25 fokos maximumértéket a hőmérséklet (a szokásos 18 nappal szemben), ezek közül pedig tizenhárom napon a 30 fokot is átlépte a hőmérő higanyszála. Viszonyításképp: hasonló, úgynevezett hőségnapból átlagosan öt szokott előfordulni júliusban Veszprémben. A csúcshőmérséklet három napon meghaladta a 35 fokot is (forró nap), miközben átlagosan háromévente egy ilyen szokott történni – magyarázta a meteorológus.

– Az idei három forró nap közül 21-én 0,4 fokkal, 22-én 0,7-del, míg 23-án 2,7 fokkal dőlt meg az eddigi napi maximum-hőmérsékleti rekord. A hónap legforróbb napja 23-a volt, aznap 37,1 fokig melegedett a levegő – emelte ki Kovács Győző. Hozzátette, a hónapban három napon nem csökkent a hajnali minimum-hőmérséklet 20 fok alá, és kétszer, 22-én és 23-án olyan enyhe volt az idő, hogy megdőlt a napi minimum-hőmérsékleti rekord.

– Júliusban is nagyrészt anticiklon határozta meg térségünk időjárását, a leszálló, felhőoszlató légmozgások voltak túlsúlyban, míg a csapadékot hozó időjárási frontok elkerülték térségünket. A havi csapadékösszeg 23,6 milliméter volt, ami a sokévi átlagnak mindössze a 37 százaléka – részletezte a szakember. Ez egyben azt is jelenti, hogy tovább nőtt a csapadékhiány a térségben. Bár országosan 2022 első hét hónapja a legszárazabb időszak volt 1901 óta (206,9 milliméternyi átlagos csapadékkal), a térségben ebből a szempontból nem dőlt meg negatív rekord.

Kovács Győző elmondta, a repülőtéri mérések alapján Veszprémben idén január 1-je és július 31. között 224,9 milliméter csapadék esett, ami a sokévi átlag 68 százaléka. Az év első hét hónapján lehullott csapadék negatív rekordját egyébként a 2003-as esztendő tartja 185,6 milliméteres csapadékösszeggel.