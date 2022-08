A tájfutás és a kerékpározás ötvözetének szerelmeseire két külön futam várt: középtávú és sprintviadalt tartottak.

A hőség mellett a kemény terep is komoly kihívást jelentett a résztvevőknek, akik erdőn-mezőn, szőlőhegyen, lakott területen keresték a pontokat, és szereztek közben sok defektet is.

A Veszprémi Honvéd SE (VHS) – amely tájékozódási futásban az ország egyik legjobb egyesületének számít – tájékoztatása szerint sportolóik kerékpáron is megmutatták rátermettségüket. A végső mérlegük hat arany, négy ezüst, hat bronz és további 14 bajnoki pontot érő helyezés lett.

Eredményei, középtávú ob, N14: 1. Kovács Borbála, 2. Heizer Alíz, 3. Molnár Zulejka. N18-20: 2. Szalontai Sára.

F14: 1. Gál Levente Zsombor, 2. Strenner Nimród. F18-20: 1. Kovács Márk, ...3. Bálint Benedek. F21E: 3. Molnár Zoltán. F60: 1. Honfi Gábor. F70: 2. Korbély Tibor. Sprint ob, N14: 1. Heizer Alíz, 2. Kovács Borbála, 3. Gál Zoé Napsugár. N18-20: 1. Szalontai Sára, ...4. Gaschler Emma.

F14: 3. Gál Levente Zsombor. F18-20: 1. Kovács Márk, ...3. Bálint Benedek. F50: 3. Kinde Kálmán. F60: 1. Honfi Gábor.