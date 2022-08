Mint ismert, a felvonó az egykori Ruttner-ház udvarát köti össze a várbörtönmúzeummal, vagyis a törvényszék mínusz harmadik szintjével. A felvonó alapozása március-áprilisban több lépcsőben történt meg. Az építés következő fázisaként csütörtökön egy daru segítségével emelték be az udvarba a lift szerkezeti elemeit, amelyek azonnal a helyükre is kerültek, közölte kérdésünkre a beruházó Veszprém 2030 Kft. A munkával a tervezettnél gyorsabban haladtak, ezért pénteken már nem kell emiatt lezárásra készülnie a közlekedőknek a Jókai utcában (csütörtökön várhatóan késő délutánig tart a forgalmirend-változás). A társaság arról is tájékoztatott, hogy a következő két-három hónapban az alumínium-nyílászárókkal, a kerámiaburkolattal, az üvegfelületekkel és a liftet működtető és klimatizáló rendszerek, vezérlések beépítésével lesz teljes az építmény. A lift segítségével akadálymentesen lehet feljutni az egykori Ruttner-házban helyet kapó hostel első szintjére, míg a felvonó második megállója a várbörtönmúzeum lesz. Mivel a lift függőleges síkja és legfelső pontjának kijárata nem illeszkedik közvetlenül a várfalhoz, ezért a szerkezetet 3 méteres híd kapcsolja őket össze.