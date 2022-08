Az egyesület tagságán és a régi táborozókon kívül ismét érkeztek újak az ország távolabbi részéről is. Ivanics Ferenc elmondta, azért esett a választásuk ismét a pénzesgyőri táborra, mert az a település szélén van, így naplemente után a távcsöves égboltvizsgálatot kevésbé zavarta a fényszennyezés.

Az első nap este naptáv­csővel nézték az eget, majd Dani Tamás amatőr csillagász csillagmitológiával egybekötött előadását hallgatták meg. Azt követően Ivanics-Rieger Klaudia, az egyesület alapítótagja beszélt a nyári csillagképekhez kapcsolódó mitológiai történetekről. A táborozók hajnalig távcsöves észlelést tartottak. A második napon a rakétamodell építése, működése és kilövése volt a téma. A táborozók szilárd hajtóanyagú, majd sötétedést követően világító modelleket bocsátottak fel. A pénteki nap a meteoritokról szólt, a délutánt bemutató töltötte ki, majd Mitre Zoltán kutató beszélt a kozmikus események bolygónkra gyakorolt hatásairól, amit Szkle­nár Tamás a Svábhegyi Csillagvizsgáló kutatásairól szóló előadása követett. Szombaton a falu mellett lévő ammonitesz-lelőhelyre gyalogoltak, ahol lábasfejű krétakori maradványokat kerestek.

Este három szaktekintély tartott előadást. Kocsis Erzsó, pedagógus, tudományos újságíró, geográfus a Star Trek filmsorozat űrkutatás népszerűsítésére gyakorolt hatásáról szólva elmondta, hogy az 1960-as 1970-es év népszerű sorozata az űrhajózásra, az űrkutatásra irányította az emberek figyelmét. Sok fiatal annak hatására jelentkezett űrhajósnak vagy kezdett dolgozni a NASA-nál. Kovács Gergő geográfus, tudományos újságíró, csillagász arról szólt, hogy a bolygók az évmilliók során változtatják az egymáshoz viszonyított helyüket, és a tudósok olyan esetet is felfedeztek, amikor a bolygó elhagyta a Naprendszert. Rezsabek Nándor alkalmazott környezetmérnök, geográfus, tudományos újságíró a Mars történetéről beszélt.

Ivanics Ferenc, az egyesület elnöke elmondta, hogy kis­iskolástól nyugdíjasig minden korosztály részt vett a táborban, akik a közös érdeklődés miatt azonnal összebarátkoztak. Minden éjszakát távcsöves észleléssel töltöttek, és délelőtt a szabadprogram idején kisebb csoportokban beszélték meg az őket érdeklő témákat. Örül, hogy a tudomány, így a csillagászat és az űrkutatás iránt is nő az érdeklődés. A távcsövek ma már sokak számára hozzáférhetőek, tudományos könyvek, folyóiratok jelennek meg, így aki kíváncsi, könnyen jut információhoz.

Az egyesület tagjai egész évben járják az országot azért, hogy közelebb vigyék a tudományágat az emberekhez. Az Űrbatyu küldetések anyagaiból vetítést tartanak, valamint az anyag egy részét virtuálisvalóság-szemüvegre is feldolgozták, így az eszközzel bárki átélheti azt, hogy mit látnak az űrhajósok az űrutazáson. Az egyesület nevéhez fűződik az a program is, hogy a Tapintható univerzum keretében a gyengénlátókkal és a vakokkal is megismertetik a Föld domborzati viszonyait, az égitesteket.