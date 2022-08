Az elnök elmondta, az országos rendezvény szenior örömtánc- fesztivállal kezdődött vasárnap. Ez egy olyan nyugdíjas elfoglaltság, melynek lényege a mozgás, illetve az agytorna, ami a koreográfia tanulása miatt szükséges, és ráadásul jó közösségben van az ember.

– Tegnap este még a Balatonnál is táncoltak többen – jegyezte meg az elnök. A nyugdíjasprogram az Országos Dalkör Fesztivállal folytatódott hétfőn, amelyen kórusok, népdal- és nosztalgiakörök léptek fel, amelyeket szakmai zsűri értékelt. A fellépők megyei, illetve regionális előselejtezőn már részt vettek. Némethné kérdésünkre, hogy miért szerveznek hasonló programokat, elmondta, idős korban is szükség van a sikerélményre. A Balatoni Randevú arról szól, hogy felkészülnek az emberek egy előadásra egy olyan közösségben, amelyhez szívesen tartoznak. A mostanihoz hasonló rendezvényeken pedig mindenki bemutatja tudását, és találkozik, beszélget másokkal. – A mentális és lelki egészség szempontjából nagyon fontos, hogy időskorban is legyen az embernek sikerélménye, érezze, hogy hasznos tagja a társadalomnak – mondta az elnök. Hozzátette, mindez kiegészülve mozgásos, táncos programokkal, ahogy a Balatoni Randevún is történik, fizikai szempontból nagyon előnyös, életmódjavító.