A gyermekeiket a magasba emelők között volt Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter is.

A mozgalomhoz csatlakozott a közel 40 település között az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (Éfoész) is, amelynek Veszprém megyei elnöke, Horváthné Somogyi Ildikó a rekordkísérlet tapolcai helyszínén elmondta, hogy idén 335 felnőtt 332 gyermeket emelt a magasba a kisvárosban. – A csatlakozással mi is kiállunk a családalapítás fontossága mellett. A program keretében felléptek a Szent Erzsébet Óvodában nevelkedő gyerekek, ropta a Batsányi Táncegyüttes, de arcfestés, ugrálóvár, hajfonás, lufibohóc, kézműves-foglalkozás is várta a gyerekeket a Kisfaludy utcában.

A program keretében arcfestés is várta a gyerekeket

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A civil szervezet célja, hogy a családbarát szemléletet és a gyermekvállalást támogassa attól függetlenül, hogy egy család egy, két vagy három, esetleg több gyermeket szeretne. Azért tevékenykednek, hogy elháruljanak a gyermekvállalás előtt álló akadályok, megszülessenek a kívánt gyermekek. A szervezet neve a népmesék hőseire utal, miszerint a harmadik királyfi vagy királylány menti meg a király országát.