Sorok úton, útfélen, konstatálhattuk a piacon és azt is, hogy valószínűleg az eső és a befőzések miatt többen választották az autót idemenet - utóbbiról később. A csarnokban aztán az árakat vettük górcső alá: az Othello szőlő 900, a Beszterce 500, a szilva 750 forint. A következő soron az édes paprika 500, a cukini 780, karfiol 780 ft. Itt is van őszibarack, aminek kilója 980 forint, csakúgy, mint a szőlőnek, míg a hagymának 380 forint kilója. Voltak persze szép leveszöldségek, csípős paprikák, melyek ízlésesen kellették magukat az egyik standon. Volt tök is 500 forintért, odébb pedig fekete retek (580.-) csakúgy, mint apró hagyma (680.-) is. A spenót egy kilogrammjáért 1580 forintot kértek azt is jelezve, hogy "mérni kell" az árut.

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Ugyanakkor egy csomag retek 380.-, míg egy kiló brokkoli pont egy ezressel volt drágább. Itt is van Othello, ami 980.-, a Pannónia 880.-, a saszla viszont 780 forint, természetesen per kilogramm. A fejes káposzta 680 forint, konstatáljuk a nagy tömegben. A vásárcsarnok bejárata előtt szép barackok kellették magukat, melyek különböző fajtái 680 és 880 forint között mentek. Volt itt is szilva, ami 380 forint, de csak ha ládával vittük. Vitték ezt is, és a barackot is befőzni - az eső mellett ez is oka volt annak, hogy sokan szálltak autóba ezen a reggelen. Persze ment is a vaskos piaci poén a befőzés kapcsán, hogy "hol tetszett drága asszonyom cukrot szerezni hozzá?", utalva arra, hogy a megyeszékhelyen sok élelmiszer boltban nincs cukor.