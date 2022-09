Egész nap főzőversennyel, szakmai előadásokkal és szórakoztató programokkal várták az érdeklődőket, külön gondoltak a családokra, a gyermekekre.

Imre László megyei jegyző köszöntőjében a magyarság összefogására helyezte a hangsúlyt, majd Jakab István Barna, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke kiemelte az ízes beszéd, ahogyan ő is szólt a hallgatósághoz, valamint a kitűnő ételek jelentőségét, melyek összehozzák, egy asztalhoz ültetik az embereket, ahogy történik a mostani rendezvényen is.

Csenger Tibor, a Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke üdvözölte kitűnő kapcsolatukat Veszprém megyével, majd büszkén említette, ők földjükről hozott, finom palóc étellel lepik meg az embereket. A köszöntők után szakmai előadásokat lehetett meghallgatni egyebek mellett az erdőgazdálkodásról és a természetvédelemről, valamint a vadászatról és vadgazdálkodásról. Délután Ambrus Tibor, Csopak polgármestere is méltatta a rendezvényt, majd átadták a Tiszta és virágos Veszprém megyéért című közterület-szépítési verseny megyei díjait. A napot kitűnő programok, így táncház, kézműves kirakodók, játékpark, néptáncosok és népi muzsika, ügyességi játékok, vásári komédia és koncertek színesítették, a kitűnő hangulatról Kovács Krisztián, ismertebb nevén Kiki kisbíró is gondoskodott.