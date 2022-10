Beneda Attila helyettes államtitkár aláhúzta, a városnak már két bölcsődéje van, amivel meghaladta az országos átlagot. Azt mondta, ezeknél a beruházásoknál is nagy szükség van összefogásra az állam, az önkormányzatok, az egyházak és a szülők részéről. A kormányzat elkötelezett a mostanihoz hasonló intézmények létrehozása mellett, emiatt újabb pályázatok jelennek meg. 2010-hez képest háromszor annyi településen van bölcsőde, mint korábban.

– Lélekemelő a mostani átadás – fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő méltatta Balatonalmádi folyamatos fejlődését, gyarapodását, ahol egyre többen élnek, majd aláhúzta a gyermekjóléti beruházásokat. – A kormány kiemelten támogatja a családalapítást, a gyermekvállalást, a jövőt a gyermekek jelentik. Jó helyre került a támogatás, jó kezekben lesz az intézmény – mondta.

Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke és Dudás Zsolt önkormányzati bizottsági elnök a gyermekeket helyezte a középpontban. Előbbi szerint ők a nemzet jövőjét jelentik, utóbbi szónok ajándéknak nevezte a gyermekeket. Dudás Zsolt külön szólt a bölcsődék jelentőségéről is.

– A bölcsődei kapacitásbővítés a kormánynak is célja. Nagy szükség van arra, hogy a nevelőszülők is el tudják helyezni a gyermekeket bölcsődében – mondta Karsa Andrea, a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat főigazgatója, aki a mostani beruházásnál kiemelte a családias légkört, a gyönyörű környezetet.

Kiderült továbbá, a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat a már hatékonyan működő és folyamatosan bővülő országos nevelőszülői hálózathoz kapcsolódva hozott létre bölcsődét Balatonalmádiban, melynek fenntartója a Magyar Pünkösdi Egyház. Cél, hogy új, minőségi szolgáltatással a városban is legyen lehetőség a nevelőszülőknél élő gyermekeknek bölcsődei ellátására. A 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyeknél lesz lehetőség különféle fejlesztő eszközök elhelyezésére is, ezzel már a korai életszakaszban egyéni és csoportos fejlesztést nyújtanak a megkésett vagy eltérő fejlődésű csecsemők, kisgyermekek számára.