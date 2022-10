– Merj cselekedni! Közösségi összefogásnak köszönhetően elhelyeztek a napokban egy defibrillátort az udvari kultúrházban. Az Együtt Balatonudvariért Egyesület (EBE) még nyáron tűzte ki célul, hogy közösségi adománygyűjtésből életmentő készüléket vesznek, hogy ezzel is gyors segítséget nyújtsanak bajba jutott embertársaiknak.

– Nem volt kérdés, hogy én is támogatom ezt a fontos kezdeményezést – hangsúlyozta Kontrát Károly. A képviselő gratulált az összefogáshoz, majd ő maga is újraélesztést gyakorolt egy próbabábun.

Varga Erika, a Defibrillá­tor Plusz Kft. ügyvezetője, vezető oktatója kiemelte, az időben megkezdett újraélesztés a mentő kiérkezéséig életet menthet. Nagyon fontos az azonnali mellkasnyomás megfelelő ritmusban, ugyanis négy-ötpercnyi oxigénhiány az agynak visszafordíthatatlan károsodást okoz. Defibrillátorok tucatjai állnak rendelkezésre, de sok ember nincs tisztában azzal, hogy léteznek ilyenek, és nem tudják használni a készülékeket.