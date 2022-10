A beruházások között szerepelt a Móricz Zsigmond utca és Kinizsi utca burkolatának megújítása, a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda helyi tagóvodájának épületkorszerűsítése, illetve sor került az egyházaskeszői katolikus templom freskójának rekonstrukciójára is.

Lendvai Jánosné, Egyházaskesző polgármestere kifejtette, a Magyar falu program pályázata jóvoltából készülhetett el a Móricz Zsigmond utca teljes útburkolatának felújítása. Az utca a munkálatok során csaknem kétszáz méter hosszúságban új burkolatot kapott, és a padkák is megújultak. A polgármester hozzáfűzte, nagy szükség volt már a beruházásra, melynek értéke 14 millió forint volt.

Megtudtuk, a Kinizsi utca teljes útburkolatának felújítása ugyancsak a program keretében valósulhatott meg, több mint hatszáz méter hosszúságban, a beruházás értéke pedig 42 millió forint volt. – Az itt élő emberek számára fontos, hogy biztonságosan és balesetmentesen tudják használni az utat a mindennapok során. Még ha egy mellékutcáról van is szó, fontos útról beszélhetünk, hisz itt működik a község konyhája és nem utolsósorban a helyi óvoda is, aminek következtében az utca forgalma elég jelentős – mutatott rá Lendvai Jánosné.

Szintén pályázati forrásból készült el az Antiochiai Szent Margit tiszteletére felszentelt egyházaskeszői templom restaurálásának újabb szakasza, mely során megújulhatott a templom szentélyének mennyezeti freskója, amely a feltámadt Krisztust ábrázolja. Szombaton az ünnepi szentmise alkalmával áldották meg a freskót. A szentmisét Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök celebrálta. Az ünnepségen közreműködött a Szanyi Szent Anna Kórus.