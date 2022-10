A verseny kijelölt útvonala Nyirádon túl érinti Sáska, Zalahaláp, Szőc, Kolontár és Pusztamiske település külterületét is. Kolontár polgármestere, Horváth Zoltán elmondta, hogy tavaly első ízben próbálkoztak meg egy ilyen nagyszabású rendezvény egyik szakaszának lebonyolításával. Hozzátette, hogy idén sokkal felkészültebben, tapasztaltabban várják a versenysorozat településüket érintő eseményeit. Azt is elmondta, hogy ez egy remek alkalom az összefogásra a falun belül, mivel számos helyi civil szervezet, mint a Kolontár Jövőért Egyesület, a Vas Kacsa Off-road Egyesület, a Kolontári Polgárőrség és a helyi képviselő-testület tagjai biztosítják a verseny helyi szakaszának lebonyolításához szükséges pillérpontokat, azaz a versenypálya kijelölését, szalagozását és a rádiós posztokat is.

A verseny fő szervezője, Garamvölgyi Zoltán elmondta, hogy a kétnapos versenyre az ötvennyolc jelentkező nyolc csoportba nevezhetett. A versenyzők öt szakaszon összesen háromszázharmincnyolc kilométert tehetnek majd meg. Hozzátette, a rendezvény hivatalos honlapján az is olvasható, hogy a verseny sport- és turisztikai szempontokból képviselt értékeit szem előtt tartva az öt település polgármesterei megkérdőjelezhetetlenül támogatták a sportesemény megrendezését. Nagy Gábor, Nyirád, Horváth Zoltán, Kolontár, Poór Zoltán, Pusztamiske, Németh Balázs, Szőc és Bedő Lajos, Zalahaláp polgármestere segítő közbenjárásával a verseny védnökségét elfogadta Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.